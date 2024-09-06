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ТАСС

Писториус заверил Умерова в безусловной поддержке Украины

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

В Минобороны ФРГ отметили, что противовоздушная оборона остается в центре внимания германской поддержки

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заверил своего украинского коллегу Рустема Умерова в том, что европейская страна продолжит оказывать поддержку Киеву "безо всяких но и если".

"Министр [обороны Германии Борис] Писториус заверил сегодня в Берлине своего украинского коллегу [Рустема] Умерова в дальнейшей помощи: "Противовоздушная оборона остается в центре внимания германской поддержки. В конце этого года мы поставим системы [ПВО] IRIS-T вместе с боеприпасами и ЗСУ Gepard. Мы продолжим оказывать помощь и после этого - безо всяких "если" и "но", - говорится в сообщении Минобороны ФРГ в Х (ранее Twitter).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии заказало для Украины 17 дополнительных комплексов противовоздушной обороны IRIS-T, поставки начнутся в 2024 году.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд - в два раза меньше, чем в 2024 году.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции. 

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Германия
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Украина
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