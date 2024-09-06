Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку разведывательных БПЛА

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство национальной обороны Польши заключило новый контракт на поставку разведывательных беспилотников, сообщил во среду заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Контракт предполагает дальнейшие поставки беспилотных летательных аппаратов FlyEye концерном WB Group (польский производитель электроники и авиационной техники, входит в число крупнейших в Европе частных оборонных подрядчиков - ИФ) - 6 комплектов по 4 беспилотных летательных аппарата в каждом", - написал представитель польского Минобороны в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Мы создаем передовой разведывательный компонент в польской армии, потому что от этого зависит успех на современном поле боя", - подчеркнул Бейда.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны Польши уточнили, что контракт, стоимостью порядка 24 миллионов злотых ($5,6 млн), предполагает поставку БПЛА в последней версии системы, FlyEye v. 3.6. Улучшения затронули навигационные системы, безопасность и интеграцию с системой Topaz (американские космические аппараты радиолокационной разведки).

"Система успешно прошла испытания в Войске Польском, где выполняет задачи как для Оперативных сил, так и для Сил территориальной обороны, а также во время боевых действий на Украине", - подчеркнули там.