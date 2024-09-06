Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны Польши заключило новый контракт на поставку разведывательных БПЛА

172
0
0
БЛА FlyEye
БЛА FlyEye.
Источник изображения: Денис Федутинов

Минск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство национальной обороны Польши заключило новый контракт на поставку разведывательных беспилотников, сообщил во среду заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Контракт предполагает дальнейшие поставки беспилотных летательных аппаратов FlyEye концерном WB Group (польский производитель электроники и авиационной техники, входит в число крупнейших в Европе частных оборонных подрядчиков - ИФ) - 6 комплектов по 4 беспилотных летательных аппарата в каждом", - написал представитель польского Минобороны в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Мы создаем передовой разведывательный компонент в польской армии, потому что от этого зависит успех на современном поле боя", - подчеркнул Бейда.

В свою очередь, в пресс-службе Минобороны Польши уточнили, что контракт, стоимостью порядка 24 миллионов злотых ($5,6 млн), предполагает поставку БПЛА в последней версии системы, FlyEye v. 3.6. Улучшения затронули навигационные системы, безопасность и интеграцию с системой Topaz (американские космические аппараты радиолокационной разведки).

"Система успешно прошла испытания в Войске Польском, где выполняет задачи как для Оперативных сил, так и для Сил территориальной обороны, а также во время боевых действий на Украине", - подчеркнули там.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 01:41
  • 0
Ответ на "Польша-Украина: начало конца"
  • 06.09 01:16
  • 1
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"
  • 05.09 22:49
  • 1
Минобороны Индии одобрило проект закупки новых танков по программе FRCV
  • 05.09 22:39
  • 1
«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk
  • 05.09 22:02
  • 3
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 05.09 21:46
  • 496
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.09 21:18
  • 0
Ответ на "«Ростех» назвал преимущество «Панциря»"
  • 05.09 20:09
  • 4351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 19:59
  • 0
Ответ на "Финляндия в НАТО из-за СВО!"
  • 05.09 19:57
  • 1
«Ростех» назвал преимущество «Панциря»
  • 05.09 18:04
  • 1
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 05.09 14:26
  • 0
Беларусь и Россия: стратегическая безопасность
  • 05.09 11:01
  • 0
Ночной инцидент над Гомелем: что произошло в небе?
  • 05.09 09:55
  • 0
Учения НАТО: внедрение опыта СВО
  • 05.09 09:12
  • 100
Обзор программы создания Ил-114-300