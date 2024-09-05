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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша-Украина: начало конца

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Польша-Украина: начало конца
Польша-Украина: начало конца.
Источник изображения: belvpo.com

Сразу хотим отметить, что мы не разжигаем межнациональную рознь двух «братских» народов Польши и Украины, потому что невозможно разжечь то, что уже и так полыхает ярким пламенем. Мы лишь констатируем факт.

Как ни странно, но катализатором этой вражды стало падение «железного занавеса», когда в ряде социумов столкнулись с тем, что начался запрет на русскую культуру. Суть такой переориентации заключалась в том, что Россия слишком сильна и самостоятельна. А после начала СВО культивация ненависти и русофобии в европейском обществе, среди «карманных» политиков и даже целых правительства в странах ЕС и вовсе приняла лавинообразный характер. На этом фоне всегда выделялись две страны-соседки – Польша и Украина, но как оказалось отнюдь не добропорядочные. Более того, идеологическая парадигма обоих «держав» базируется на якобы восстановлении исторической справедливости и подогревании реваншистских настроений среди граждан.

Отметим, что объединившись в своей маниакальной борьбе против России, Польша и Украина все больше стали ненавидеть друг друга. Даже на фоне многомиллиардной военной помощи киевским неонацистам, Варшава разыгрывает свою карту. В среднесрочной перспективе это демонстрация хозяевам из Вашингтона готовности воевать с Россией до последнего украинца в обмен на поставки так обожаемого поляками вооружения. А в долгосрочной – это возврат «Восточных кресов».

В свою очередь для подготовки необходимых ассоциаций по возврату территорий, польский премьер Туск заявил, что не допустит Украину в ЕС, пока не будет решен вопрос Волынской резни. Напомним, что в 1943 году жертвами украинских националистов стали порядка 100 тыс. мирных жителей Волыни – поляков по национальности. Украина в свою очередь блокировала запрос Варшавы на эксгумацию тел жертв из-за того, что вскроются шокирующие подробности зверской расправы, которые тщательно и до поры до времени препятствует цензура двух стран.

Насчет цензуры. Цензура в Польше, да и в западных странах в целом это тотальное уничтожение инакомыслия и манипулирование общественным мнением. Обычно, для создания видимости демократии и свободы прессы существуют несколько условно независимых СМИ, играющих якобы за противоположную сторону. Так, в канун очередной годовщины волынской трагедии в медиапространстве был отлично разыгран фарс «Польша-Украина братья навек, а что было – забыто», на фоне митингов против переноса памятника жертвам «волыни». Кроме того, в Польше даже показали художественный фильм про украинского разбойника, который убивал панов. Но, подчеркнем, Варшава это делает исключительно через силу. Ожидание огромных дивидендов от итогов российско-украинского конфликта, в данном случае, доминирует над вековой ненавистью, граничащей с обсессией. К чему это может привести, мы все прекрасно понимаем.

Например, у Беларуси, нет никаких территориальных претензий к сопредельным странам, а государственный суверенитет является залогом процветания белорусского народа. Кроме того, как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Наша задача – в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию, пока нас не втянули в военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле».

Таким образом, путь созидания, которого придерживается Беларусь, и путь разрушения по которому движется англосаксы и их сателлиты – это диаметрально противоположные концепции и основное отличие цивилизаций Востока и Запада.

Павел Ковалев

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