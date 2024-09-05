Илон Маск назвал условие для уничтожения спутников Starlink

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что другие страны получат полное право на уничтожение спутников Starlink, если этот сервис будет признан военной системой. Таким образом он вновь прокомментировал отказ активировать сеть на территории Крыма для атак ВСУ, сообщение было опубликовано в соцсети X.

Бизнесмен подчеркнул, что в правилах использования четко указано, что Starlink является коммерческой системой, хотя ее могут использовать в том числе для военной связи - как интернет в целом.

"Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники", - добавил Маск.

Он еще раз подчеркнул, что получал обращения от украинского правительства, но не стал включать спутники в Крыму.

Еще в 2023 году предприниматель заявил, что компания получала из Киева "срочные звонки", однако отказывала Украине по той причине, что не собиралась "нарушать санкции США против России", поскольку санкционный режим включает и Крым.

Однако Маск считает, что ему пришлось бы активировать систему, если бы была получена директива от президента США Джо Байдена.