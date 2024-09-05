Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО.

Министр иностранных дел Польши в очередной раз попал в эпицентр политического скандала. Вернее в очередной раз расписался в собственной некомпетентности и ангажированности своих действий.

На днях в интервью The Financial Times Сикорский сказал, что перед Варшавой стоит «конституционный долг», когда речь идёт о перехвате российских ракет в небе над Украиной. Этим демаршем польский министр выступил за разрешение сбивать цели над соседним государством.

Ранее стало известно, что Варшава и Киев включили в соглашение о взаимной безопасности пункт, согласно которому польские вооруженные силы могут сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Украины. Однако конкретика принятого решения ещё не разработана. Мало того, высказывание главы МИД Польши идёт в разрез с недавним заявлением его коллеги – министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, который подчеркнул, что Варшава не может самостоятельно принимать подобных решений. Также Косиняк-Камыш признался, что не встречал в НАТО сторонников этой идеи.

Кроме того, зная, что потерявший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский давно и настойчиво добивается от Запада разрешения на уничтожение российских ракет в воздушном пространстве Украины средствами ПВО стран НАТО, в российском МИДе неоднократно указывали на недопустимость и опасность такого шага.

Так, 18 августа директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин недвусмысленно высказался по этому поводу. «Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», – указал дипломат. Кроме того, Тяпкин добавил, что позиция Москвы хорошо известна как в Варшаве, так и в НАТО.

Тем не менее, польский министр поспешил «пропиариться», за что и поплатился. В тот же день в ответ на его заявление официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вскрыла подоплёку подобного поведения польского чиновника, указав, что таким образом Сикорский старается ещё больше разжечь украинский конфликт, преследуя корыстные цели. «Польским идеологам нужна Западная Украина. Они не видят эту землю иначе, чем своей. Поэтому и разжигают конфликт, усугубляя страдания людей», – пояснила российский дипломат.

Следует напомнить, что ещё во времена своего евродепутатства Радослав Сикорский уже «светился» в скандальной ситуации, связанной с обнародованием экспансивных амбиций Польши. В то время Сикорский, ничуть не сомневаясь, высказался в эфире радио Zet, о том, что правящая в тот период в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) «уже в первые 10 дней российской специальной военной операции думала о возможности раздела Украины». Скандал разразился знатный. Если бы на эту тему что-то подобное произнес какой-нибудь другой политик, то, скорее всего, реакция была бы отстраненной. Ну, ляпнул человек, что-то, что не положено, ну и ладно. Но Сикорский не «какой-нибудь» – это экс-министр обороны, он семь лет возглавлял МИД, он бывший маршалок Сейма (спикер нижней палаты парламента), и, ко всему прочему, – близкий соратник Дональда Туска, председателя главной оппозиционной силы – партии «Гражданская платформа» (ГП). Поэтому Туску долго тогда пришлось замаливать словесную невоздержанность своего приятеля.

На этот раз Сикорского так же подвела невоздержанность в публичных высказываниях, а проще говоря, его неумение держать язык за зубами, что можно расценивать как непрофессионализм. Примечательно, что на сторону российской дипломатии стали коллеги Сикорского по НАТО. «В Североатлантическом альянсе принято консультироваться, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех членов военного блока», – напомнил Сикорскому заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Как поспешили отметить западные политологи, своим высказыванием натовский чиновник поставил главу МИД Польши на место. «Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас», – подчеркнул Мирча Джоанэ в комментарии всё той же The Financial Times.

Владимир Вуячич