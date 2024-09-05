Антон Алиханов принял участие в запуске нового испытательного авиационного стенда на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»

г. Самара, 30 августа. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов посетил самарское двигателестроительное предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), где совместно с генеральным директором Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Вадимом Бадехой дал старт работе нового испытательного авиационного стенда. Новый стенд позволит увеличить пропускную способность предприятия.

«ОДК один из успешных холдингов в нашей стране. Самарское предприятие “ОДК-Кузнецов” одно из ключевых в корпорации и занимается космическими двигателями, двигателями для стратегической авиации. Посмотрел несколько тематик, которые коллеги завершили в части разработки новых двигателей не так давно. Большие суммы инвестиций в том числе и государственных были вложены в предприятие. В частности, с 2016 года началась программа реновации, перестройки, создания новых цехов. Здесь она активно заработала с 2019 года.

Сейчас мы видим, что порядка 35% от территории предприятия — это новые, либо глубоко модернизированные цеха. Есть еще над чем работать, но самый главный вопрос для нас — это продолжение новых разработок, так и достойная загрузка этих мощностей»,

- отметил Антон Алиханов.

Стенд, предназначенный для проведения квалификационных и государственных испытаний серийных образцов авиационных газотурбинных двигателей, был полностью реконструирован. В ходе работ по модернизации объекта заменены пультовый стенд и испытательный бокс, осуществлен монтаж новых шахт. Система управления двигателем в ходе испытаний позволит программировать все режимы работы и автоматически запускать их. После завершения строительно-монтажных работ и пуско-наладки оборудования на стенде начались аттестационные работы по испытанию его систем. Только после этого будут допущены серийные изделия ОДК-Кузнецов.

«Запуск новых производственных объектов важен не только для “ОДК-Кузнецов”, но и для всего авиастроения. Существенное сокращение отдельных этапов производства и высокие показатели качества продукции позволят ускорить программу производства двигателей для авиации и «наземных» проектов, и испытательный комплекс должен соответствовать темпам производства. Ни один двигатель не покидает предприятие без прохождения многоэтапного контроля – испытаний на специализированных стендах, которые способны «имитировать» работу двигателя в любых режимах, подвергать его нагрузкам, следить за всеми параметрами. Современная стендовая база – залог надежности изделий в эксплуатации»,

- сказал Вадим Бадеха.