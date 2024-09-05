Антон Алиханов принял участие в запуске нового испытательного авиационного стенда на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»

г. Самара, 30 августа. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов посетил самарское двигателестроительное предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), где совместно с генеральным директором Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Вадимом Бадехой дал старт работе нового испытательного авиационного стенда. Новый стенд позволит увеличить пропускную способность предприятия.
«ОДК один из успешных холдингов в нашей стране. Самарское предприятие “ОДК-Кузнецов” одно из ключевых в корпорации и занимается космическими двигателями, двигателями для стратегической авиации. Посмотрел несколько тематик, которые коллеги завершили в части разработки новых двигателей не так давно. Большие суммы инвестиций в том числе и государственных были вложены в предприятие. В частности, с 2016 года началась программа реновации, перестройки, создания новых цехов. Здесь она активно заработала с 2019 года.
- отметил Антон Алиханов.
Стенд, предназначенный для проведения квалификационных и государственных испытаний серийных образцов авиационных газотурбинных двигателей, был полностью реконструирован. В ходе работ по модернизации объекта заменены пультовый стенд и испытательный бокс, осуществлен монтаж новых шахт. Система управления двигателем в ходе испытаний позволит программировать все режимы работы и автоматически запускать их. После завершения строительно-монтажных работ и пуско-наладки оборудования на стенде начались аттестационные работы по испытанию его систем. Только после этого будут допущены серийные изделия ОДК-Кузнецов.
- сказал Вадим Бадеха.