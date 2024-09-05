Войти
Министерство промышленности и торговли РФ

Антон Алиханов принял участие в запуске нового испытательного авиационного стенда на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»

203
0
0
Антон Алиханов на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов»
Антон Алиханов на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов».
Источник изображения: minpromtorg.gov.ru

г. Самара, 30 августа. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов посетил самарское двигателестроительное предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), где совместно с генеральным директором Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Вадимом Бадехой дал старт работе нового испытательного авиационного стенда. Новый стенд позволит увеличить пропускную способность предприятия.

«ОДК один из успешных холдингов в нашей стране. Самарское предприятие “ОДК-Кузнецов” одно из ключевых в корпорации и занимается космическими двигателями, двигателями для стратегической авиации. Посмотрел несколько тематик, которые коллеги завершили в части разработки новых двигателей не так давно. Большие суммы инвестиций в том числе и государственных были вложены в предприятие. В частности, с 2016 года началась программа реновации, перестройки, создания новых цехов. Здесь она активно заработала с 2019 года.

Сейчас мы видим, что порядка 35% от территории предприятия — это новые, либо глубоко модернизированные цеха. Есть еще над чем работать, но самый главный вопрос для нас — это продолжение новых разработок, так и достойная загрузка этих мощностей»,

- отметил Антон Алиханов.

Стенд, предназначенный для проведения квалификационных и государственных испытаний серийных образцов авиационных газотурбинных двигателей, был полностью реконструирован. В ходе работ по модернизации объекта заменены пультовый стенд и испытательный бокс, осуществлен монтаж новых шахт. Система управления двигателем в ходе испытаний позволит программировать все режимы работы и автоматически запускать их. После завершения строительно-монтажных работ и пуско-наладки оборудования на стенде начались аттестационные работы по испытанию его систем. Только после этого будут допущены серийные изделия ОДК-Кузнецов.

«Запуск новых производственных объектов важен не только для “ОДК-Кузнецов”, но и для всего авиастроения. Существенное сокращение отдельных этапов производства и высокие показатели качества продукции позволят ускорить программу производства двигателей для авиации и «наземных» проектов, и испытательный комплекс должен соответствовать темпам производства. Ни один двигатель не покидает предприятие без прохождения многоэтапного контроля – испытаний на специализированных стендах, которые способны «имитировать» работу двигателя в любых режимах, подвергать его нагрузкам, следить за всеми параметрами. Современная стендовая база – залог надежности изделий в эксплуатации»,

- сказал Вадим Бадеха.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 03:06
  • 4325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 02:16
  • 0
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 04.09 17:59
  • 1
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 04.09 17:09
  • 486
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.09 16:50
  • 2
Морской характер: каким получилось Нахимовское училище в Мариуполе
  • 04.09 14:06
  • 0
Польша-Украина: начало конца
  • 04.09 13:15
  • 2
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 04.09 12:57
  • 55
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 04.09 12:46
  • 99
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 04.09 12:32
  • 133
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 04.09 11:01
  • 1
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 04.09 10:51
  • 582
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.09 10:43
  • 1
Истребители JF-17, заказанные ВВС Азербайджана, будут оснащены турецкими ракетами
  • 04.09 09:53
  • 299
Космонавтика Илона Маска
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО