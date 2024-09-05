Самолет Ил-114-300 продолжает программу летных испытаний в новой ливрее ОАК

Опытный образец самолета Ил-114-300 получил новую корпоративную ливрею Объединенной авиастроительной корпорации. Для покраски воздушное судно перелетело из подмосковных Луховиц в Ульяновск.

Для нанесения покрытия использовались краски отечественного производства. После завершения технологического цикла покраски самолет продолжил летные испытания. В настоящее время разработчик самолета — ПАО «Ил» Объединенной авиастроительной корпорации — выполняет программу заводских летных испытаний и готовится к началу сертификационных полетов.

«Программа испытаний насыщенная. Самолет совершил уже более 30 полетов, некоторые из них имели продолжительность более семи часов. Испытания подтверждают сходимость с расчетами, самолет демонстрирует отличные летные характеристики, — сообщил управляющий директор ПАО „Ил“ Даниил Бренерман. — Региональный Ил-114-300 предназначен для обеспечения транспортной связанности страны, в том числе регионов Дальнего Востока. Он станет одним из важных элементов стратегии развития российской региональной авиации и разрабатывается с учетом требований ключевых региональных перевозчиков».

Ил-114-300 призван заменить устаревающий парк Ан-24. Он создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования. Значительная часть оборудования поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.

Сегодня все самолеты гражданской линейки ОАК, от самого большого широкофюзеляжного Ил-96-400М до регионального Ил-114-300, носят единую ливрею ОАК, наглядно демонстрируя единую стратегию развития гражданского авиастроения в России. Эту ливрею, представленную впервые в 2022 году, уже «примерили» опытные образцы ближнемагистрального «Суперджет 100», среднемагистральных МС-21 и Ту-214.