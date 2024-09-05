Итальянский робот-спасатель iRonCub3 получил реактивный джетпак

iRonCub3

Инженеры Итальянского технологического института разработали летающего робота гуманоидного типа для использования в спасательных операциях. iRonCub3 может оказаться незаменимым, если человек попал в беду, например, на горной тропе. Робот, используя реактивные двигатели, может найти нуждающихся в помощи и увеличить их шансы на спасение. Также андроид может проводить воздушные инспекции и осматривать здания и сооружения.

На спине робота, собранного на прочном титановом каркасе, закреплен реактивный ранец, а гибкостью человекоподобных рук пришлось пожертвовать, чтобы разместить в них пару сопел. Во время пробных запусков двигатели iRonCub3 продемонстрировали реактивную тягу, равную 1000 Н. Высокая температура выхлопных газов заставила инженеров использовать термостойкие экраны, чтобы исключить возможность повреждения электронной начинки. Проект находится на одной из ранних стадий. Исследователи уже протестировали iRonCub3 в аэродинамической трубе. Сейчас ожидается проведение новых испытаний, когда робот взлетит и зависнет над землей. Также предстоит решить несколько важных задач, чтобы добиться точности позиционирования андроида и его ориентации в окружающем пространстве.

Александр Козырев