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Техкульт

На «Автоторе» начнут выпуск действительно российского электромобиля

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На «Автоторе» начнут выпуск электромобиля

На мощностях калининградского «Автотора» готовятся к началу производства под брендом «АмберАвто» электромобиля, относящегося к классу L7 — первая информация о нем появилась еще осенью 2023 года.

Предсерийный прототип уже был показан спикеру Государственной думы во время его визита в Московский Политех — с этим ВУЗом «Автотор» активно сотрудничает. Электромобили категории L7, которые также называют квадрициклы, по сути являются микроавтомобилями с автомобильными рулем и посадкой. Собственная масса такого автомобиля достигает 400 кг, а мощность его силовой установки не должна превышать 15 кВт или 20,4 л.с.

На «Автоторе» начнут выпуск электромобиля

Кроме того, все ключевые комплектующие грядущей новинки, включая мотор с батареей и кузовные детали, будут выпускаться на производственной линии в Калининграде. Производство планируется запустить в 2025 году, а основными заказчиками, как ожидается, станут сервисы каршеринга и доставки.

Макс Антонов

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