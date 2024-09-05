"Шокирующее опустошение": ВС РФ подтвердили атаку по Полтаве и ударили «Кинжалами» по Львову

Рожин: удары РФ по аэропорту Львова уничтожили два МиГ-29 ВСУ и повредили Су-24

Минобороны России сообщило об ударе по предприятию ОПК во Львове, на котором производят и ремонтируют ракетное вооружение и электронные компоненты авиационной техники. В результате могут быть уничтожены два МиГ-29 ВСУ и поврежден один Су-24М, считает военный эксперт Борис Рожин. Оборонное ведомство также подтвердило удар по военному училищу в Полтаве, где днем ранее погибли свыше 50 человек. Что известно об ударах - в материале "Газеты.Ru".

Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове, заявили в Минобороны РФ. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

По данным ведомства, для нанесения удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и БПЛА. В министерстве подчеркнули, что все заданные цели удалось поразить.

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале написал, что российские военные уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в результате атаки по территории международного аэропорта имени Даниила Галицкого во Львове.

По его словам, в результате атаки также был поврежден один самолет Су-24М. Рожин пишет, что местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

«Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником - заметны перемещения летной техники и транспортных средств», - написал он.

Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий сообщил, что взрывы прогремели в районе главного железнодорожного вокзала. В результате пострадали до 25 человек, еще три человека погибли (позднее стало известно о семи погибших и 53 раненых). Мэр города Андрей Садовой рассказал, что обломки ракеты упали, в частности, на территории международного аэропорта.

"Ужасные сцены"

Минобороны РФ подтвердило, что российские войска 3 сентября ударили по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там, по данным МО, «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов.

Американская газета The New York Times назвала вчерашний прилет по военному институту в Полтаве "деморализующим ударом для Украины», «поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта на Донбассе".

Журналисты издания поговорили с волонтерами, которые принимали участие в спасательной операции после атаки ВС РФ по учебному заведению. Те отметили, что видели "много ужасных сцен", но "опустошение после этих ударов было шокирующим" - по всей территории института были "разбросаны груды тел".

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем Telegram-канале, что под удар попали бойцы 128-й бригады ВСУ во время построения. "Украинская правда" со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям написала, что к утру 4 сентября в результате ударов погибли 53 человека, пострадали - 298.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Анастасия Новикова