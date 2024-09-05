ФРГ поставит Украине еще 17 установок ПВО IRIS-T

Поставки начнутся в 2024 году, уточнил канцлер Германии Олаф Шольц

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии заказало для Украины 17 дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставки начнутся в 2024 году. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он посетил 4 сентября базу ВВС близ города Киль. Там он сообщил, что правительство ФРГ уже заказало для Украины дополнительно восемь систем IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) и девять IRIS-T SLS (малого радиуса).

"По две системы каждого типа будут поставлены уже в этом году, остальные - с 2025 года", - цитирует телеканал N-TV канцлера.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного германского правительственного чиновника уточняет, что все 17 новых комплексов будут поставлены Киеву к 2026 году. Берлин уже предоставил ему семь таких комплексов модификаций SLS и SLM.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.