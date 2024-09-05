Армия США заменяет старые легкие гранатометы на изделие XM919

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На днях шведский концерн Saab выиграл конкурс, предполагающий поставку армии США новых легких пехотных гранатометов, которые официально носят обозначение «индивидуальные штурмовые боеприпасы» (IAM). Изделие XM919 должно заменить такие системы как M72, M136 и M141.

Как сообщается в Пентагоне, на эти цели в течение 5 лет будет выделено $494 млн, однако размер заказанной партии не раскрывается. Выпуск XM919 планируется развернуть в 2025 году. Фактически под этим обозначением скрывается одна из современных модификаций M136 – гранатомет Saab AT4CS TW. Это дальнейшее развитие 84-мм безоткатного орудия Carl Gustaf.

В то время как Carl Gustaf можно перезаряжать и использовать повторно, варианты AT4 представляют собой однозарядное оружие. Впервые в армии США AT4 появились в 1985 году. В частности, в эксплуатации уже давно находятся версии AT4CS (CS расшифровывается как «ограниченное пространство»), предназначенные для поражения противника из зданий с короткой дистанции.

Закупаемый сейчас вариант AT4CS TW в отличие от предыдущих модификаций содержит тандемную боеголовку, которая в состоянии поражать бронетехнику с усиленной защитой, например, снаряженной ДЗ.

Требования армии предусматривали создание продукта весом не выше 9 кг и длиной не более 1 метра, способного вести огонь из укрытия на дальности до 500 метров. Новое изделие также должно эффективно действовать против «легкой брони, бункеров из земли и древесины, двойных железобетонных, саманных [и] тройных кирпичных стен». По всей видимости, AT4CS TW соответствует этим требованиям.

Замена армией гранатометов M72, M136 и M141 на новые XM919 также может привести к тому, что это старое оружие попадет к другим союзникам и партнерам за рубежом. Украина, например, уже получала образцы этого оружия

- говорится в американском издании The War Zone.