С прицелом на Африку и Ближний Восток: какое оружие Россия предлагает в Египте

Международный авиационно-космический салон Egypt International Airshow 2024 проходит в аэропорту города Эль-Аламейн, на берегу Средиземного моря, в 270 км от столицы страны. Мероприятие проходит первый раз. По сообщению государственной информационной службы Египта, в авиасалоне принимают участие представители более 100 стран и свыше 300 предприятий аэрокосмической отрасли, а в первый день работы его посетил президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Рособоронэкспорт" с большой благодарностью принял приглашение египетской стороны участвовать в Egypt International Airshow, — цитирует спецэкспортер слова генерального директора Александра Михеева. — Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50%. Уверен, что у салона большое будущее, и мы готовы стать его постоянным участником".

Изделия собраны на стендах единой экспозиции, в которой, помимо "Рособоронэкспорта", участвуют входящие в Ростех Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Национальная авиационно-сервисная компания, занимающаяся комплексным сервисным обслуживанием военной авиационной техники. Представлены средства создания эшелонированной противовоздушной обороны: зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-М2Э", ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" с новейшей малогабаритной ракетой ближнего перехвата ТКБ-1055. Российские средства ПВО подтвердили свою эффективность применением в специальной военной операции, перехватывая широкий диапазон воздушных целей — от самолетов и вертолетов противника до миниатюрных дронов, ракет и планирующих боеприпасов. Демонстрируется переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", головка самонаведения ракеты которого "видит" сразу в трех диапазонах: ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных. Благодаря этому "Верба" сбивает даже "холодные" цели — крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА). При этом российская ракета умеет игнорировать помехи, выставляемые противником.

Макет ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". Источник: “Рособоронэкспорт”

По соседству расположился полноразмерный макет новейшей многофункциональной малозаметной высокоточной крылатой ракеты Х-69. Изделие, разработанное Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Радуга" им. А.Я. Березняка (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") может войти в номенклатуру вооружения Су-57Э — российского истребителя пятого поколения.

На отдельной статической экспозиции под открытым небом гости нового авиасалона могут ознакомиться с натурными образцами боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305Э", БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30". Российские вертолеты успешно жгут вражескую бронетехнику, включая западные образцы, в зоне спецоперации. Беспилотники ведут разведку и корректируют огонь артиллерии. "Орлан-30" оснащается оптико-электронной станцией для подсветки целей, которые поражаются высокоточными артиллерийскими снарядами с лазерным наведением.

Комплект противодействия БПЛА РБ-504П-Э. Источник: “Рособоронэкспорт”

Также на открытой площадке демонстрируются средства обнаружения и противодействия БПЛА — например, комплект РБ-504П-Э, способный автоматически засекать и подавлять летящие беспилотники. РБ-504П-Э может противостоять целому рою дронов, а несколько устройств могут объединяться в целую сеть.

Госкорпорация "Роскосмос" представила в Египте уменьшенный макет малого космического аппарата "Беркут-ВР". Разработка станет основой серии спутников дистанционного зондирования Земли перспективной многоспутниковой группировки "Сфера". "Беркут-ВР" создан научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина (НПО Лавочкина), входящим в госкорпорацию. Помимо этого, "Роскосмос" показал макет разгонного блока "Фрегат-СБ". Блок, предназначенный для выведения кластера спутников на различные орбиты, является одним из самых надежных в мире. С начала века семейство разгонных блоков "Фрегат" вывело на орбиту свыше 850 космических аппаратов.

Военно-техническое сотрудничество продолжает развиваться

"Рособоронэкспорт" отметил, что в рамках деловой программы Egypt International Airshow 2024 планируются встречи с представителями военно-политического руководства ближневосточных, азиатских и африканских государств, на которых предполагается обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.

Несмотря на беспрецедентные западные санкции, Россия наращивает выпуск новейших вооружений и предлагает их на международных выставках. К примеру, на другом авиасалоне — Dubai Airshow 2023 — стране принадлежал один из наиболее крупных экспонатов: тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) с размахом крыла более 50 м. Пилотажная группа "Русские витязи" на сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-35С показала в небе Дубая сложнейшие фигуры, своими летными возможностями блеснул вертолет Ка-52, а на статической экспозиции демонстрировалось несколько гражданских винтокрылых машин. В конце прошлого года Россия принимала участие в Egypt Defense Expo (EDEX) 2023 — крупнейшей оборонной выставке Африканского континента. Были широко представлены российские оборонные производители и на выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии в феврале текущего года.

Многие образцы прошли проверку спецоперацией, поэтому вызывают повышенный интерес у потенциальных инозаказчиков. В частности, возможных покупателей восхищают российские средства ПВО. "Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции, — рассказал ТАСС Александр Михеев на полях выставки в Эр-Рияде. — Особенно большое впечатление на партнеров произвело стопроцентное уничтожение реактивных снарядов, выпущенных одним залпом из современных РСЗО западных производителей".

Помимо продажи вооружений, Российская Федерация готова развивать индустриальное партнерство с дружественными странами. К примеру, "Панцири", боевая работа которых восхитила иностранных специалистов, Россия предлагает производить на территории заказчика, локализовав их выпуск. В ходе международной выставки и конференции беспилотных систем UMEX 2024, состоявшейся в Абу-Даби в январе этого года, "Рособоронэкспорт" предложил локализовать производство российских беспилотников и проводить их техническое обслуживание за рубежом.

В начале сентября этого года стало известно, что правительство Индии одобрило приобретение 240 авиационных турбореактивных двигателей для многоцелевых истребителей Су-30МКИ военно-воздушных сил страны. Высокотехнологичные изделия будут более чем наполовину состоять из деталей, произведенных в Республике Индия.

"Мы ожидаем, что масштабное российское участие в Egypt International Airshow откроет новые перспективы по важному направлению индустриального партнерства со странами Африки и Ближнего Востока", — прокомментировали ТАСС в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Виктор Бодров