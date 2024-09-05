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РИА Новости

"На вес золота": в Киеве заявили о катастрофическом ударе России по ВСУ

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Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Киевский военный эксперт: Россия нанесла ракетный удар по узким специалистам ВСУ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия нанесла удар по узким специалистам радиоэлектронной борьбы ВСУ в Полтаве, заявил киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Во вторник стало известно, что российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, который специализировался на подготовке личного состава по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.

"Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины", — пожаловался Снегирев.

По словам эксперта, ВСУ наступают на "одни и те же грабли", так как удар якобы был нанесен во время построения личного состава. Он напомнил, что годом ранее военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в Запорожской области при таких же обстоятельствах.

В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в военном институте в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, также преподавали иностранные инструкторы.

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Страны
Россия
Украина
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