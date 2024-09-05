Командующий ТОФ назвал визит Путина на корвет "Резкий" важным событием для флота

В ходе визита президенту не только продемонстрировали судно, но и дали ответы на интересующие вопросы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Визит президента и верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ Владимира Путина на корвет "Резкий" стал значимым событием для корабля и флота. В ходе него главе государства не только продемонстрировали судно, но и дали ответы на интересующие вопросы, рассказал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиин в эфире телеканала "Россия-1".

"Визит верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации на корабль - это событие и для корабля, и для флота. Мы к нему готовились. Постарались и корабль показать, и доложить те вопросы, которые, на наш взгляд, верховного главнокомандующего заинтересуют", - сказал Лиин.

Ранее глава государства посетил пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где стоит корвет. Президента встретили командующий Тихоокеанского флота, командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ Алексей Сысуев и командир корвета Евгений Ковалев. Военные моряки проводили верховного главнокомандующего внутрь корабля и рассказали об особенностях морской службы. Путин оставил запись в книге почетных посетителей корвета, пожелав морякам "успехов в святом деле защиты Отечества".

"Резкий" - новейший корвет проекта 20380, предназначенный для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав Военно-морского флота РФ 14 сентября 2023 года.