Михеев: более 40 стран Африки ведут военно-техническое сотрудничество с РФ

Генеральный директор "Рособоронэскпорта" отметил возрастающий тренд создания совместных предприятий по производству лучших образцов российской техники

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 40 стран Африканского континента ведут военно-техническое сотрудничество с Россией, сообщил генеральный директор "Рособоронэскпорта" Александр Михеев.

"Африка сегодня в стратегии развития ВТС с зарубежными странами - одно из главных направлений. Более 40 стран сотрудничают с нами. В портфеле заказов очень существенная доля подписанных и исполняемых контрактов. В основном, конечно же, это техника, ВВС, ПВО, вертолеты, стрелковое вооружение, радиоэлектронная борьба", - сказал он в интервью "России-1", фрагмент опубликован в официальном телеграм-канале "Вестей".

Глава спецэкспортера также отметил возрастающий тренд создания совместных предприятий по производству лучших образцов российской техники.