СМИ: Украине не удается нанести РФ серьезный ущерб

По информации газеты Tages-Anzeiger, по сравнению с российскими украинские беспилотники, включая дроны большой дальности "Паляница", летают "медленно и несут лишь небольшую бомбовую нагрузку"

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Украина не в состоянии нанести России серьезный ущерб и переломить конфликт даже за счет массированных атак с применением беспилотников (БПЛА). Такое мнение выразила газета Tages-Anzeiger.

По ее оценкам, в военном отношении атаки украинских дронов нанесли России урона не больше, чем "несколько уколов". По сравнению с российскими украинские беспилотники, включая дроны большой дальности "Паляница", летают "медленно и несут лишь небольшую бомбовую нагрузку", пишет издание. Таким образом, Украина по-прежнему "не в состоянии нанести России серьезный ущерб и реально изменить ход войны в свою пользу", считает газета.

1 сентября Минобороны РФ сообщило, что ее средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских БПЛА над 15 регионами страны, в том числе Москвой. Над территорией Курской области в ночное время были уничтожены и перехвачены 46 беспилотников, Брянской области - 34, Воронежской - 28, Белгородской - 14.