Республика Корея может приобрести барражирующие боеприпасы в Польше

ЦАМТО, 4 сентября. По информации The Korea Times, ВС Республики Корея намерены до конца текущего года закупить барражирующие боеприпасы (ББ) польского производства.

Как отмечается, принятие на вооружение польских ББ должно усилить возможности по противодействию системам аналогичного типа, которые разрабатываются в КНДР.

По информации источников издания, Министерство национальной обороны Республики Корея недавно подало запрос на приобретение барражирующих боеприпасов Агентству программ оборонных закупок (DAPA), которое сейчас готовится объявить тендер на их поставку. Подробности проекта пока не разглашаются, но по информации СМИ, предполагается закупка около 200 ББ.

Представитель DAPA сообщил The Korea Times, что южнокорейская делегация недавно посетила Варшаву, чтобы осмотреть различные беспилотные летательные аппараты и оценить их пригодность для применения в составе ВС Республики Корея.

Как заявил представитель МНО Республики Корея Чон Ха-кю (Jeon Ha-kyu), министерство осознает растущую важность БЛА и изучает различные варианты их поставки, включая закупки за рубежом.

Наиболее вероятным претендентом на поставку ВС Республики Корея является ББ WARMATE компании WB Electronics, который применяется в ходе конфликта на Украине.

В настоящее время на вооружении ВС Республики Корея имеются тысячи беспилотников, но большинство из них применяется для ведения разведки.

В конце августа КНДР провела испытания барражирующих боеприпасов национальной разработки. На опубликованных фото один из них поражает цель, напоминающую южнокорейский ОБТ K2. Руководивший испытаниями председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын призвал к быстрому расширению темпов производства данных аппаратов для повышения боеготовности ВС страны.

Потенциальная покупка барражирующих боеприпасов в Польше может являться частью компенсационного соглашения, связанного с продажей ВС Польши южнокорейских вооружений на сумму до 22 млрд. долл., включая самоходные гаубицы, танки и самолеты.