Резка твердых материалов профессиональным углекислотным лазером

Современные разработки высококвалифицированных инженеров подарили миру большое количество моделей устройств, способных эффективно наладить производство продукции на крупных промышленных предприятиях. Например, станок лазерной резки СО2, работающий на основе углекислого газа – инновационное экологичное оборудование, способное производить товары в промышленных масштабах. Газовый лазер гораздо дешевле ультрафиолетового, поэтому он пользуется спросом, поскольку способен обеспечить предприятиям более высокую доходность и быстро окупается благодаря недорогой цене.

Для каких целей применяются углекислотные лазеры

Лазер на основе СО2 эффективное оборудование для производства таких товаров:

рекламные материалы, такие как баннеры, афиши, проспекты и т.д.;

сувенирные изделия из древесины, стекла;

металлические конструктивные элементы;

детали для производства мебели.

Помимо высокоточной резки, приборы также можно использовать, чтобы нанести маркировку на детали или сделать красивую гравировку. Именно поэтому аппарат является многофункциональным.

Достоинства работы с лазерным станком

Углекислотный лазер – современное устройство, способное выполнять большое количество задач. Основные преимущества такого прибора заключаются в следующем:

Автономность работы практически исключают влияние человеческого фактора. Оператору лишь нужно настроить определенную задачу на компьютерной панели. Возможность вырезать элемент по любому дизайнерскому шаблону. Аппарат работает с любыми типами материалов, не портя структуру сырья и оставляя минимум отходов. Минимальные энергозатраты делают агрегат достаточно экономичным. Простое техническое обслуживание и несложный интерфейс существенно облегчает работу сотрудников. Функция регулировки позволяет менять мощность зависимо от типа обрабатываемых материалов. Удобная форма и не слишком большие габариты, позволяют практично установить машину в производственном цеху. Безопасность и высокая экологичность станка делает его отменным выбором для промышленных производств.

Еще одним важным достоинством является бюджетная стоимость, что позволяет каждому предприятию приобрести по несколько единиц многофункциональной техники.

Выбирая модель оборудования, необходимо обратить внимание на функциональные характеристики, технические параметры, стоимость, а также убедиться в качестве сборке. Для этого лучше всего ознакомиться с сертификатами на данное устройство и отзывами покупателей о данном товаре.