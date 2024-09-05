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Известия.ru

Захарова указала на использование ВСУ дронов британской настройки для атак на РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Захарова: ВСУ используют дроны британской настройки для ударов по России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники британской настройки для атак на российские территории. Об этом 4 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии», — говорится в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сборка дронов проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от Славянска в подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — заявила она, добавив, что профильными ведомствами РФ выбирается оптимальный алгоритм ответных действий.

Москва призывает Лондон немедленно отказаться от поддержки киевского режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации.

Ранее, 10 июля, газета Financial Times привела заявление британского премьер-министра о том, что новое лейбористское правительство Великобритании поддерживает ранее принятое решение о том, что Украина может использовать переданное ей Лондоном оружие для ударов по российским территориям.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации.


Еще 6 мая МИД РФ сообщал, что посол Британии Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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