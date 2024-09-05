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Военное обозрение

Венгерский эксперт о словах Зеленского о создании баллистической ракеты: на западную ракету наносится «сделано на Украине»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Зеленский недавно заявил, что украинский ВПК разработал и начал выпуск собственной баллистической ракеты. При этом никаких технических характеристик или других подробностей он не привел.

Стоит отметить, что большинство специалистов отнеслись к вышеупомянутому заявлению весьма скептически. Среди них и венгерский политический эксперт Йозеф Хорват, который считает рассказы об «украинской» баллистической ракете большой мощности откровенной ложью.

Не всегда стоит верить в сказки

- заявил он в своем недавнем интервью местному ТВ.

Со слов Хорвата, все прекрасно помнят о поражении российского крейсера «Москва» якобы украинской ракетой, которая была разработана буквально за несколько недель. Как выразился эксперт, при всем уважении к украинским инженерам, в это крайне трудно поверить. Тем более, что с того момента этот «таинственный боеприпас» больше ни разу не отметился успешным развертыванием.

Аналогичная история, по мнению Хорвата, и с украинской баллистикой.

Либо несколько западных ракет, их компоненты, подделываются для создания украинской ракеты, либо на западную ракету наносятся слова «сделано на Украине»

- заявил эксперт.

Политолог отметил, что, когда, например, Северная Корея испытывает свои ракеты большой мощности, об этом знает весь мир. А здесь, Украина, на территории которой идет война, умудряется испытать новый боеприпас, не попав в объективы спутников или других разведывательных аппаратов.

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