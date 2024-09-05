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Военное обозрение

Джонсон призвал киевские власти провести массовую мобилизацию, призвав в армию больше молодых людей

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Источник изображения: topwar.ru

Украине необходимо провести массовую мобилизацию. Об этом в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, в ВСУ должно появиться больше молодых людей.

У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия, ветераны, которых я видел, – это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята. Украине нужно призвать в армию больше молодых людей

– сказал Джонсон.

Он добавил, что Киев также нуждается в лучшем оборудовании.

Говоря о возможных действиях Запада в отношении российско-украинского конфликта, экс-премьер-министр заявил, что США и их союзники должны помочь Украине уничтожить Крымский мост, передать Киеву ракеты ATACMS и дать разрешение на их применение вглубь российской территории.

Напомним, в настоящее время на Украине проходит самая настоящая тотальная мобилизация. Сотрудники ТЦК задерживают людей на улицах, в магазинах, общественном транспорте и заведениях общепита. Кроме того, несколько дней назад военкоматчикам официально разрешили применять оружие в случае, если существует угроза их жизни.

Такая мера стала необходимой после массовых поджогов автомобилей ТЦК в разных регионах Украины и серии нападений на работников военных комиссариатов.

Добавим, что вопрос снижения призывного возраста на Украине в настоящее время также рассматривается.

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Великобритания
США
Украина
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