Береговая охрана Республики Корея передала Вьетнаму патрульные катера

ЦАМТО, 4 сентября. Береговая охрана Республики Корея передала Министерству общественной безопасности (МОБ) Вьетнама два снятых с вооружения патрульных катера.

Церемония передачи катеров состоялась 29 августа в Хайфоне (Вьетнам). В мероприятии принял участие министр общественной безопасности Вьетнама генерал-полковник Лыонг Там Куанг.

Выступая на церемонии, министр подчеркнул, что за последнее время двусторонние отношения Вьетнама и Республики Корея успешно развиваются практически во всех областях, особенно в правоохранительной сфере, а повышение статуса двусторонних связей до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в 2022 году открыло новую главу в отношениях Вьетнама и Республики Корея.

Впервые Береговая охрана Республики Корея передала МОБ Вьетнама один 1000-тонный патрульный катер и два 250-тонных патрульных катера в 2012 году. В июне 2023 года Министерство общественной безопасности Вьетнама и Береговая охрана Республики Корея подписали меморандум о сотрудничестве. В октябре 2023 года МОБ Вьетнама провело церемонию приемки двух катеров и двух гидроциклов, переданных из состава южнокорейской Береговой охраны.

Кроме того, Береговая охрана Республики Корея направила во Вьетнам специалистов для организации курсов подготовки личного состава вьетнамской речной полиции.

Оба катера перед передачей прошли одномесячную модернизацию в Республике Корея. Как планируется, они будут применяться для обучения личного состава речной полиции для повышения эффективности борьбы с преступлениями на реках и на море.