В Ростехе сообщили о работах по повышению огневой мощи танка Т-80БВМ

Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021.

По данным госкорпорации, машины эффективно накрывают осколочно-фугасными снарядами пехоту противника и ее позиции

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Танк Т-80БВМ, применяющий в спецоперации, модернизируется с целью повышения огневой мощи и защищенности. Об этом сообщили в Ростехе.

Как отмечается в Telegram-канале госкорпорации, в силу особенностей театра военных действий в ходе СВО танки регулярно применяются как самоходные артиллерийские установки - для стрельбы с закрытых позиций. Причем, подчеркивают в госкорпорации, накоплен большой опыт такого применения: машины эффективно накрывают осколочно-фугасными снарядами пехоту противника и ее позиции.

"Танк продолжают модернизировать с учетом опыта боевого применения на спецоперации. Работы ведутся в направлениях повышения огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости", - добавили в Ростехе.

Т-80БВМ - последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Его поставки в ВС РФ начались в 2019 году. Оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.