Эксперт: поставки ракет большей дальности Украине приведут к катастрофе

Представитель Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй указал на возможность эскалации конфликта до вероятности применения РФ ядерного оружия

ШАНХАЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Поставка Западом Украине оружия дальнего радиуса действия приведет к разрастанию конфликта на новые регионы за линией фронта и неконтролируемой катастрофе для всего мира. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

"Появление ударного оружия дальнего радиуса действия приведет к тому, что это больше не будет обычной военной конфронтацией на поля боя. Это увеличит интенсивность и масштабы войны, затронет больше регионов и стран за линией фронта, а также станет чрезвычайно опасным с точки зрения географической безопасности. Во времена холодной войны на протяжении десятилетий сдерживание применения оружия дальнего радиуса действия и общее намерение разоружиться в определенной степени, способствовали тому, что на международном уровне не возникало полномасштабных конфликтов. Но если оружие дальнего радиуса действия попадет на реальное поле боя и будет применяется в реальных боевых действиях, то это станет неконтролируемой катастрофой для всего мира", - сказал эксперт.

При этом он констатировал, что на фоне сокращения западного арсенала обычных вооружений из-за военной помощи Киеву, которые не смогли существенно изменить ситуацию на поле боя, предоставление Украине более дорогого, эффективного, смертоносного и дальнобойного оружия естественным образом выходит на повестку дня для Запада.

"В этих условиях усиление атак на территорию России и создание максимальной паники в России - это не только то, чего хочет Украина, но то, что, надеются сделать США, чтобы по мере приближения президентских выборов в США создать еще большую нестабильность в российско-украинском конфликте, чтобы избежать краха Украины и, независимо от долгосрочных последствий, создать риски для безопасности и нанести максимально возможный удар по России, чтобы сделать невозможными мирные переговоры. Это соответствует текущим интересам Соединенных Штатов", - полагает эксперт.

Чжэн Жуньюй считает, что в настоящее время в условиях успеха России на Донбассе нападением на российскую территорию Украина пытается облегчить свое положение и получить козыри в переговорах с РФ. Эксперт также указал на возможность эскалации конфликта и рост до опасного уровня вероятности применения Россией ядерного оружия из-за действий Запада.

"Неоднократные столкновения между Западом и Россией в этой опасной зоне приведут к еще большему кризису, независимо от того, будут ли там непредвиденные или чрезвычайные ситуации. Вызывает беспокойство и то, что в настоящее время Запад и США, похоже, по-настоящему не осознают реальной возможности ядерного конфликта. Как и до 2022 года Запад и США, похоже, не верили в то, что Россия действительно начнет боевые действия", - сказал эксперт.

Ракеты для Украины

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса "воздух - земля" в пакет вооружений Киеву "будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято", отметило агентство. Вашингтон такую информацию официально пока не комментирует.