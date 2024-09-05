Войти
ТАСС

Эксперт: поставки ракет большей дальности Украине приведут к катастрофе

200
0
0
Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для ПВО
Американская крылатая ракета JASSM: серьезное испытание для ПВО.
Источник изображения: @ REUTERS

Представитель Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй указал на возможность эскалации конфликта до вероятности применения РФ ядерного оружия

ШАНХАЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Поставка Западом Украине оружия дальнего радиуса действия приведет к разрастанию конфликта на новые регионы за линией фронта и неконтролируемой катастрофе для всего мира. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй.

"Появление ударного оружия дальнего радиуса действия приведет к тому, что это больше не будет обычной военной конфронтацией на поля боя. Это увеличит интенсивность и масштабы войны, затронет больше регионов и стран за линией фронта, а также станет чрезвычайно опасным с точки зрения географической безопасности. Во времена холодной войны на протяжении десятилетий сдерживание применения оружия дальнего радиуса действия и общее намерение разоружиться в определенной степени, способствовали тому, что на международном уровне не возникало полномасштабных конфликтов. Но если оружие дальнего радиуса действия попадет на реальное поле боя и будет применяется в реальных боевых действиях, то это станет неконтролируемой катастрофой для всего мира", - сказал эксперт.

При этом он констатировал, что на фоне сокращения западного арсенала обычных вооружений из-за военной помощи Киеву, которые не смогли существенно изменить ситуацию на поле боя, предоставление Украине более дорогого, эффективного, смертоносного и дальнобойного оружия естественным образом выходит на повестку дня для Запада.

"В этих условиях усиление атак на территорию России и создание максимальной паники в России - это не только то, чего хочет Украина, но то, что, надеются сделать США, чтобы по мере приближения президентских выборов в США создать еще большую нестабильность в российско-украинском конфликте, чтобы избежать краха Украины и, независимо от долгосрочных последствий, создать риски для безопасности и нанести максимально возможный удар по России, чтобы сделать невозможными мирные переговоры. Это соответствует текущим интересам Соединенных Штатов", - полагает эксперт.

Чжэн Жуньюй считает, что в настоящее время в условиях успеха России на Донбассе нападением на российскую территорию Украина пытается облегчить свое положение и получить козыри в переговорах с РФ. Эксперт также указал на возможность эскалации конфликта и рост до опасного уровня вероятности применения Россией ядерного оружия из-за действий Запада.

"Неоднократные столкновения между Западом и Россией в этой опасной зоне приведут к еще большему кризису, независимо от того, будут ли там непредвиденные или чрезвычайные ситуации. Вызывает беспокойство и то, что в настоящее время Запад и США, похоже, по-настоящему не осознают реальной возможности ядерного конфликта. Как и до 2022 года Запад и США, похоже, не верили в то, что Россия действительно начнет боевые действия", - сказал эксперт.

Ракеты для Украины

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса "воздух - земля" в пакет вооружений Киеву "будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято", отметило агентство. Вашингтон такую информацию официально пока не комментирует. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JASSM
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 03:06
  • 4325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 02:16
  • 0
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 04.09 17:59
  • 1
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 04.09 17:09
  • 486
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.09 16:50
  • 2
Морской характер: каким получилось Нахимовское училище в Мариуполе
  • 04.09 14:06
  • 0
Польша-Украина: начало конца
  • 04.09 13:15
  • 2
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 04.09 12:57
  • 55
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 04.09 12:46
  • 99
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 04.09 12:32
  • 133
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 04.09 11:01
  • 1
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 04.09 10:51
  • 582
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.09 10:43
  • 1
Истребители JF-17, заказанные ВВС Азербайджана, будут оснащены турецкими ракетами
  • 04.09 09:53
  • 299
Космонавтика Илона Маска
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО