Кабмин одобрил поправки о регистрации космических объектов в Роскосмосе

В госкорпорации пояснили, что сейчас законами не предусмотрена такая обязанность для собственников космических объектов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Поправки в законодательство, обязывающие владельцев космических объектов регистрировать их в Роскосмосе, одобрены 3 сентября правительством России. Об этом сообщили газете "Известия" в пресс-службе кабмина РФ.

Согласно законопроекту, правило будет касаться российских граждан и организаций - владельцев "объектов, планируемых к запуску в космическое пространство с территории РФ или иностранного государства", а также уже запущенных в России либо за рубежом, но зарегистрированных в РФ. Выполнять требования также будут должны юридические лица, которым собственник передал права на эксплуатацию объектов на орбите.

Новые обязанности для собственников предусмотрены из-за необходимости предоставления ими актуальных сведений о планируемых к запуску и функционирующих в настоящее время на орбите коммерческих космических объектах, сказано в законопроекте. Как отмечается в газете, изменения будут внесены в федеральные законы "О космической деятельности" и "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

В госкорпорации пояснили, что сейчас законами не предусмотрена такая обязанность для собственников космических объектов. Из-за этого органы регулирования не видят полной картины по всей российской орбитальной группировке в актуальном состоянии. В Роскосмосе также отметили, что необходимость данных о космических объектах также обусловлена обеспечением безопасности и суверенитета страны в сложившейся ситуации.