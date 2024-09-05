Российские МиГ-25 летали так быстро, что разрушали собственные двигатели (The National Interest, США)

В конце 1960-х годов СССР дебютировал со своим самым грозным истребителем в мире. МиГ-25 «Фоксбат» мог обогнать любой истребитель, да и вообще любой военный самолет, за исключением SR-71 «Блекберд». Имея такое плотоядное название — «Фоксбат» переводится как летучая лисица, — устрашающий внешний вид и великолепные характеристики, МиГ-25 казался непобедимым.

Роберт Фарли

В отличие от более старого МиГ-21, действующих МиГ-25 осталось очень мало. Большая их часть находится в составе ВВС Алжира и Сирийской Арабской Республики, хотя в последнее время появились сообщения о том, что МиГ-25 возвращаются на службу в Ливии. Большинство "летучих лисиц" были сняты с вооружения вскоре после распада Советского Союза, а некоторые оставались какое-то время в составе ВВС бывших советских республик. Иракские МиГ-25 были в большинстве своем уничтожены во время войны в Персидском заливе, а те, что остались, были подбиты в ходе операции "Буря в пустыне".

В конце 1960-х годов СССР дебютировал со своим самым грозным, как тогда казалось, истребителем в мире. МиГ-25 "Фоксбат" (Foxbat) в натовской классификации) мог обогнать любой истребитель, да и вообще любой военный самолет, за исключением SR-71 "Блекберд" (Blackbird).

Имея такое плотоядное название (Foxbat переводится как летучая лисица), устрашающий внешний вид и великолепные характеристики, МиГ-25 казался непобедимым. Обладая огромной скоростью полета, большим потолком высотной устойчивости и серьезной боевой нагрузкой, он создавал такое впечатление, что сумеет эффективно сражаться на центральном фронте, и в то же время обеспечит советскому воздушному пространству иммунитет от американского проникновения. Соединенные Штаты, извлекшие уроки из применения истребителей третьего поколения во Вьетнаме, глядя на "летучую лисицу", ускорили свои инновации, и это привело к созданию F-15 "Игл" (Eagle).

Но МиГ-25 не оправдал таких ожиданий. Недостатки конструкции, производственные проблемы и отсутствие задач по целевому предназначению означали, что этот самолет не в состоянии конкурировать по качеству с лучшими истребителями своего времени, а по стоимости - и с МиГ-21. Несмотря на свои ошеломляющие характеристики, "Летучая лисица" сегодня почти полностью исчезла из боевого состава ВВС разных стран мира.

История создания МиГ-25

Этот самолет должен был защитить воздушное пространство СССР от скоростных и высотных американских бомбардировщиков. Самую большую угрозу представлял B-58 "Хастлер" (Hustler), поступивший на вооружение в 1960-х годах (это был стратегический бомбардировщик, несший на борту ядерное оружие и развивавший скорость более двух тысяч километров в час). Но на горизонте уже замаячил футуристический бомбардировщик B-70 "Валькирия" (Valkyrie), который мог проникать в советское воздушное пространство на скорости более трех тысяч километров в час. Имея в своем арсенале ракеты большой дальности, мощную РЛС и сильные двигатели, Советы сконструировали МиГ-25, поставив ему задачу догонять и уничтожать эти скоростные бомбардировщики.

МиГ-25 поступил на вооружение в 1970 году (в том же году B-58 был снят с вооружения, а проект B-70 был закрыт восемью годами ранее), а последний самолет вышел из цеха в 1984 году. В целом в Советском Союзе было построено 1 186 МиГ-25 для нужд ВВС и на экспорт, но подавляющее большинство этих машин использовалось в СССР. Москва никогда не давала лицензию на производство этой машины за рубежом, но Пекин это никогда не останавливало, и он приложил максимум усилий, чтобы скопировать МиГ-25.

Безусловно, угроза со стороны советских зенитно-ракетных комплексов заставила американские бомбардировщики перейти с больших на малые высоты, из-за чего новую путевку в жизнь получил B-52 "Стратофортресс" (Stratofortress), а в системе ПВО произошли крупные изменения. У МиГ-25 не было РЛС обнаружения и поражения целей в нижней полусфере (Советы создали их только в 1980-е годы), и "летучим лисицам" было очень трудно осуществлять перехват сверху. В действительности МиГ-25 в основном использовался для преследования и перехвата высоколетящих самолетов-разведчиков, таких как SR-71.

Характеристики

У МиГ-25 были (и остаются) поразительные характеристики. Во время длительного полета он может развивать скорость М=2,83, а если летчику наплевать на двигатели, то он может разогнать машину до М=3. В качестве перехватчика и истребителя завоевания превосходства в воздухе самолет несет на борту четыре ракеты Р-40 класса "воздух-воздух" с дальностью пуска 80 километров. МиГ-25 способен подняться на высоту более 19,8 километра. МиГ-25 в роли разведчика оснащался современным электронным и фотографическим оборудованием, и имел еще больший потолок. Несколько машин прошли модернизацию и могли действовать в качестве высокоскоростных ударных истребителей.

Такие характеристики приводили в ужас западных аналитиков, которые не обладали достаточной информацией о том, как МиГ-25 летает в боевых условиях. Внешний вид этой машины (и установленные ею рекорды по скорости и высоте) заставил США начать программу по созданию тактических истребителей, итогом которой стал F-15 "Игл". Когда советский перебежчик в 1976 году посадил МиГ-25 в Японии, американские инженеры получили лучшее представление о его характеристиках.

Они обнаружили, что у "летучей лисицы" есть немало проблем и изъянов. Из-за недостатков производственных технологий в СССР этот самолет был тяжелее своих западных аналогов. У него была плохая маневренность на высоких скоростях и слабая управляемость на малых высотах. РЛС была не очень эффективна в обычных боевых ситуациях, когда приходилось осуществлять перехват вражеских истребителей, а проблемы с управлением на малых высотах вели к тому, что самолет в таких условиях плохо справлялся с выполнением своих задач. Все эти недостатки были бы простительны, если бы МиГ-25 пришлось выступать в роли высотного перехватчика, однако действовать ему приходилось совсем в других обстоятельствах.

Боевое применение

В бою "летучая лисица" добивалась ограниченных успехов. В 1971 году советский МиГ-25, вылетевший с египетского аэродрома, включил форсаж и сумел уйти от нескольких израильских истребителей, развив скорость свыше М=3, хотя в результате этого вышли из строя оба его двигателя. Во время войны в небе над Ливаном израильские истребители в воздушных боях сбили несколько сирийских МиГ-25. В ходе гражданской войны в Сирии ВВС Сирийской Арабской Республики в отчаянии послали устаревшие МиГ-25 оказывать поддержку сухопутным войскам, и в одном случае летчик произвел пуск ракет "воздух-воздух" по наземным целям.

Ирак широко использовал МиГ-25 во время войны с Ираном и заявлял, что сбивал иранские самолеты (не называя при этом их количество и ничего не говоря о собственных потерях). Согласно имеющейся информации, иракские МиГ-25 неоднократно несли поражение от иранских F-14, однако вполне успешно уничтожали более старые самолеты. ВВС Ирака заявляли, что их МиГ-25 сбили два последних американских самолета, потерянных в воздушном бою. В самом начале войны в Персидском заливе МиГ-25 сбил F/A-18, который пилотировал Скотт Спейчер (Scott Speicher) (американские истребители уничтожили несколько МиГ-25). В 2002 году ВВС США устроили западню для летчика МиГ-25, который, пользуясь огромной скоростью перехватчика, охотился на американские беспилотники в северной бесполетной зоне. Инженеры установили на БПЛА "Предатор" (Predator) ракету класса "воздух-воздух", чтобы заманить МиГ в ловушку и уничтожить. Но этот план не увенчался успехом, поскольку иракский летчик сам подбил беспилотник ракетой.

Кончина

В отличие от более старого МиГ-21, действующих МиГ-25 осталось очень мало. Большая их часть находится в составе ВВС Алжира и Сирийской Арабской Республики, хотя в последнее время появились сообщения о том, что МиГ-25 возвращаются на службу в Ливии. Большинство "летучих лисиц" были сняты с вооружения вскоре после распада Советского Союза, а некоторые оставались какое-то время в составе ВВС бывших советских республик. Иракские МиГ-25 были в большинстве своем уничтожены во время войны в Персидском заливе, а те, что остались, были подбиты в ходе операции "Буря в пустыне".

В СССР МиГ-25 со временем стал МиГ-31. Эта версия помогла разрешить многие проблемы оригинала, сохранив при этом его главные характеристики. У МиГ-31 теперь есть РЛС обнаружения и поражения целей в нижней полусфере, благодаря чему он получил шанс обнаруживать и уничтожать низколетящие бомбардировщики и крылатые ракеты.

МиГ-25, предназначенный для уничтожения бомбардировщика, который так и не появился, стал головной болью для иностранных конструкторов и ускорил создание одного из лучших в мире истребителей. Он стал образцом и основой для МиГ-31, который и по сей день находится на вооружении в российских ВВС и будет летать во всем обозримом будущем. Но те немногие МиГ-25, что остались, действуют в такой обстановке, о которой их создатели не могли и помыслить, а поэтому эффективность у них весьма ограничена. "Летучая лисица", созданная для выполнения вполне конкретной задачи, не смогла адаптироваться в новых условиях ведения войны.

Роберт Фарли часто публикует статьи в "Нэшнл интерест". Фарли работает старшим преподавателем в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его сфера специализации включает военную доктрину, национальную безопасность и морские дела.