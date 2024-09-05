Москва призывает Лондон отказаться от шагов, ведущих к эскалации вокруг Украины

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ВСУ используют БПЛА британской настройки для атак по территории России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Лондон немедленно отказаться от поддержки "человеконенавистнического режима" Украины и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с участием Британии в подготовке и проведении совместно с киевским режимом террористических актов на территории России.

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"Призываем Лондон, стремящийся ради продвижения собственных геополитических интересов приносить в жертву украинский народ и украинскую государственность, немедленно отказаться от поддержки человеконенавистнического режима и любых действий, ведущих к дальнейшей эскалации", - отметила дипломат.

По ее словам, Лондон поддерживает террористические методы."Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом. Фактическое спонсирование и участие Британии в подготовке ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению нашей страны возлагает на Лондон наравне с его киевскими марионетками всю тяжесть ответственности за продолжающееся кровопролитие", - указано в комментарии.

БПЛА британской настройки

Захарова отметила, что ВСУ используют БПЛА британской настройки для атак по территории России. "В ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе г. Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе г. Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB, - отметила дипломат. - Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности".