Немецкие судостроители договорились о совместной постройке фрегатов нового поколения

На крупной выставке морской промышленности SMM 2024, проходящей с 3 по 6 сентября в Гамбурге, немецкие компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и Naval Vessels Lürssen (NVL) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют совместную реализацию программы поставки ВМС Германии фрегатов типа F127 на базе проекта MEKO A-400 AMD, предложенного TKMS.

Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор TKMS Оливер Буркхард и совладелец NVL Фридрих Ларссен. Документ предполагает создание совместного предприятия, которое и возьмет на себя постройку новых кораблей для немецкого флота. Ведущая роль в разработке и строительстве кораблей отводится TKMS. Точное соотношение долей участия компаний определят позднее.

Дизайн фрегата проекта MEKO A-400 ThyssenKrupp Marine Systems

"Мы уже вложили значительные средства в разработку MEKO A-400 и в расширение строительных мощностей на площадке в Висмаре. Теперь дело за политиками – успешно продвигать проект преемника фрегатов типа F124 и обеспечивать его необходимым финансированием, – заявил Оливер Брукхард. – Сложная геополитическая ситуация требует скорейшей реализации программы F127. Ее нельзя откладывать на потом".

В свою очередь Фридрих Ларссен подчеркнул, что сотрудничество двух компаний создает предпосылки для дальнейшего технологического развития немецкой судостроительной отрасли, а также обеспечит сохранение рабочих мест на верфях и в цепочке поставок.

Совместное предприятие разместится в Гамбурге и выступит в качестве проектной компании. По оценке участников программы, первый фрегат F127 начнут строить уже в 2025 году, а введут в строй в 2034 году. При этом модульное производство развернется на нескольких объектах: на верфи TKMS в Висмаре и заводах NVL в Гамбурге и Вольгасте.

Весной этого года ThyssenKrupp Marine Systems раскрыла некоторые данные об облике будущих фрегатов F127. Полное водоизмещение кораблей должно достигать 12 тысяч тонн, длина корпуса составит 220 метров. Экипаж – 250 человек. Оснащение включает американскую систему ПРО "Иджис" (Aegis).

Хотя новые корабли должны прийти на замену фрегатов F124 ("Саксония"), которых в составе ВМС Германии насчитывается три единицы, к постройке планируются шесть фрегатов типа F127.