ВС России нанесли удары "Кинжалами" по предприятиям ОПК во Львове

МО: ВС России нанесли удары ракетами "Кинжал" по предприятиям ОПК во Львове

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские военные минувшим утром нанесли удар по оборонным предприятиям на западе Украины, сообщило Минобороны.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов", — заявили в ведомстве.

Целями удара стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиатехники и ракетного вооружения.

Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

Сообщалось, что в Киеве и 12 областях Украины, в том числе Львовской, действовала воздушная тревога. Минэнерго страны заявило о повреждении энергетических объектов в пяти регионах. Компания "Украинские железные дороги" сообщила об обесточивании своих объектов в нескольких областях после взрывов.