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ТАСС

Корвет "Резкий" по результатам учебных стрельб попал в "Книгу рекордов ВС РФ"

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Церемония ввода в строй Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Резкий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 2104), построенного ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Влади
Церемония ввода в строй Тихоокеанского флота ВМФ России корвета "Резкий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 2104), построенного ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Владивосток, 14.09.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Министерство обороны Российской Федерации

В пресс-службе флота сообщили, что экипаж корвета при проведении ракетной стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Редут" сбил сверхзвуковую ракету "Москит"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Резкий" по результатам тренировочных стрельб был занесен в "Книгу рекордов ВС РФ". Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командир корвета Евгений Ковалев.

"Экипаж выполнил три стрельбы по сверхзвуковой ракете. Одна из этих стрельб попала в "Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал командир корвета во время посещения Путиным пункта базирования Приморской флотилии ТОФ и осмотра корвета "Резкий"

Как уточнили в пресс-службе флота, экипаж корвета при проведении ракетной стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Редут" сбил сверхзвуковую ракету "Москит". Ранее подобные упражнения с уничтожением "Москита" не выполнялись.

"Резкий" - четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Он был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний и в сентябре прошлого года вошел в состав ТОФ.

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета состоят противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-миллиметровая артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. 

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