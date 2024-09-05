В Великобритании прошли обучение 43 тыс. украинских военнослужащих

Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.

Посол королевства на Украине Мартин Харрис отметил, что Лондон поддерживает ВСУ обучением

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 43 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку на территории Великобритании. Об этом сообщил посол королевства на Украине Мартин Харрис.

"Мы поддерживаем ВСУ обучением. <...> На данный момент 43 тыс. украинских солдат были на тренировках в Великобритании", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона.

С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тыс. украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине эта программа была свернута. Летом 2022 года Минобороны королевства начало операцию Interflex. К реализации этой программы по подготовке бойцов ВСУ также присоединились страны Северной Европы и Балтии, Австралия и Канада.