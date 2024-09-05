«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk

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На проходящей сейчас выставке MSPO 2024 местная компания Huta Stalowa Wola представила Borsuk – новую БМП-амфибию.

Данная бронемашина станет эффективной заменой BWP-1 [производившаяся в Польше по лицензии советская БМП-1], которые находятся на вооружении армии с 1973 года

- отмечают в командовании.

Рамочное соглашение о передаче 1000 единиц Borsuk было подписано 28 февраля 2023 года, серийные поставки планируется начать в текущем году. Данная машина предназначена для транспортировки мотострелков, защищая их от различных типов угроз на поле боя. Она способна самостоятельно преодолевать широкие водные преграды, что отличает ее от других европейских БМП.

Borsuk вооружен дистанционно управляемым боевым модулем ZSSW-30, который предназначен для поражения различных типов целей, включая бронетехнику и укрепления противника. ДУБМ состоит из 30-мм автоматической пушки с системой двойного питания, 7,62-мм спаренного пулемета, 8 дымовых гранатометов и сдвоенной ПУ для ПТУР SPIKE.

Размеры Borsuk составляют примерно 7,6 м в длину и 3,4 м в ширину, а весит он около 25 тонн. Машина оснащена двигателем MTU 8V199 TE20 мощностью 720 л.с., который позволяет ей развивать скорость до 65 км/ч по дорогам и 8 км/ч по воде. БМП может быть оснащена гусеницами из стали или эластомера. Защита соответствует уровню 3 по бокам (выдерживает бронебойные пули патрона 7,62 мм х 51) и уровню 4 спереди (пули патрона 14,5 мм х 114) по STANAG 4569.

Экипаж состоит из командира, водителя и наводчика, десант – из 6 бойцов.

Разработка Borsuk началась в 2012 году по поручению Минобороны, поставившего задачу найти замену BWP-1. Первый прототип был впервые публично показан в 2017 году. К 2018 году демонстратор технологий приступил к заводским испытаниям, а в 2020 году машина успешно завершила войсковые испытания.