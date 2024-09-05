Минобороны Индии одобрило проект закупки новых танков по программе FRCV

ЦАМТО, 4 сентября. Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии 3 сентября объявил об "одобрении необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) техники по программе Future Ready Combat Vehicle (FRCV), предусматривающей приобретение новых ОБТ, которые в перспективе заменят парк Т-72.

Программа FRCV была одобрена в рамках серии одобрений AoN по закупке вооружений и военной техники для индийской армии и береговой охраны, объявленных Министерством обороны Индии 3 сентября. Общая стоимость всех 10 одобренных программ составляет 1,44 трлн. индийских рупий (17,2 млрд. долл.). Конкретная стоимость программы FRCV не раскрывалась.

Напомним, что Министерство обороны Индии 8 ноября 2017 года опубликовало второй запрос об информации в рамках проекта разработки и сборки перспективных многоцелевых боевых машин Future Ready Combat Vehicles (FRCV), которые предназначены для замены основных боевых танков T-72. Начатый в июне 2015 года первый проект завершился безрезультатно.

Министерство обороны Индии окончательно утвердило план по закупке боевых машин в рамках программы FRCV в конце мая 2023 года. Программа будут осуществлена в рамках финансируемой государством категории "Make-I".

Данная категория предусматривает значительное государственное финансирование, обеспечивающее до 70% финансовой поддержки разработки прототипа, что позволит реализовать в проекте новейшие технологии.

Проект FRCV предусматривает приобретение 590 машин на первом этапе. Новые машины предназначены для замены, начиная с 2030 года, устаревающего парка лицензионных российских ОБТ Т-72 индийских Сухопутных войск. В июне 2021 года индийская армия направила запрос информации (RFI) по проекту FRCV, в котором сообщалось, что планируется закупить в общей сложности 1770 платформ в несколько этапов. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд. рупий.

Министерство обороны подчеркнуло важность привлечения местных компаний, оговорив, что дизайн и разработка FRCV должны включать как минимум 50% отечественных компонентов.

Машины будут разработаны по модульной концепции и послужат базовой платформой, по меньшей мере, для 11 гусеничных машин различных типов. Кроме танка, другими возможными вариантами на платформе FCRV являются гусеничные ББМ, мостоукладчики, минные разградители, самоходные гаубицы, системы ПВО, артиллерийские наблюдательные пункты и машины инженерной разведки, а также бронированные санитарные машины.

Согласно запросу, платформа FRCV в версии ОБТ массой 55 т (+/-5%) с экипажем из четырех человек должна быть оснащена двигателем мощностью 1500 л.с. Она должна быть транспортабельна воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Минимальный запас хода – 400 км по пересеченной местности / пустыне и 500 км по дорогам с твердым покрытием. Ожидаемый срок службы – 35-45 лет. Основное вооружение танка – орудие калибра 120 мм или выше, способное круглосуточно вести прицельную стрельбу тремя основными типами снарядов в статическом и динамическом режимах.

Дополнительным вооружением ОБТ станет 7,62-мм спаренный пулемет с минимальной дальностью стрельбы 1800 м и 12,7-мм зенитный пулемет, способный поражать воздушную цель с минимальной дальности 1500 м и наземную цель с 2000 м. Танк будет оснащен системой управления огнем с поддержкой искусственного интеллекта. Система управления огнем будет интегрирована с системой управления полем боя (BMS) СВ Индии. Танк получит перспективную систему активной защиты.