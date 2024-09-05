Командир корвета "Резкий" доложил Путину о готовности к задачам у Гавайских островов

Как отметил Евгений Ковалев, корабль предназначен для ведения боевых действий

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Резкий" готов выполнять поставленные задачи в районе Гавайских островов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командир корвета Евгений Ковалев.

"Корабль предназначен для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе тактической группы в ближней морское зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов", - сообщил командир корвета.

"Резкий" - четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Он был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний и в сентябре прошлого года вошел в состав ТОФ.

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета состоят противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-миллиметровая артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.