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ТАСС

Британский эксперт заявил, что СВО завершится достижением РФ своих целей

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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Саймон Диггинс отметил, что серия российских ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине за последние дни стала ответом на операцию ВСУ в Курской области

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Россия достигнет своих целей по итогам специальной военной операции, Украине не удастся вернуть контроль над утраченными территориями. Такое мнение выразил британский военный аналитик Саймон Диггинс в интервью телеканалу Sky News.

"Люди говорят о наступлении [Украины] в 2025 году, я так не думаю. Как бы вы этого ни хотели, но Россия добьется того, чего пыталась - [присоединения] восточных регионов и Крыма. Она может удерживать их и начать переговоры о прекращении огня к концу года, а затем уже переходить к [субстантивным] мирным переговорам. [Президента Украины Владимира] Зеленского поставят в такое положение, когда у него будут ресурсы, чтобы защитить Украину, но не будет ресурсов, чтобы вернуть потерянные земли", - сказал он.

Диггинс отметил, что серия российских ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине за последние дни стала ответом на операцию ВСУ в Курской области. По мнению аналитика, Зеленский находится в очень сложном стратегическом положении, поскольку его расчет на то, что вылазка в Курской области поможет остановить продвижение ВС РФ в Донбассе, не оправдался.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, более 10 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей, из Курской области размещены в 200 ПВР в 31 регионе России.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 9,3 тыс. военнослужащих и 80 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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