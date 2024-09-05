Британский эксперт заявил, что СВО завершится достижением РФ своих целей

Саймон Диггинс отметил, что серия российских ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине за последние дни стала ответом на операцию ВСУ в Курской области

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Россия достигнет своих целей по итогам специальной военной операции, Украине не удастся вернуть контроль над утраченными территориями. Такое мнение выразил британский военный аналитик Саймон Диггинс в интервью телеканалу Sky News.

"Люди говорят о наступлении [Украины] в 2025 году, я так не думаю. Как бы вы этого ни хотели, но Россия добьется того, чего пыталась - [присоединения] восточных регионов и Крыма. Она может удерживать их и начать переговоры о прекращении огня к концу года, а затем уже переходить к [субстантивным] мирным переговорам. [Президента Украины Владимира] Зеленского поставят в такое положение, когда у него будут ресурсы, чтобы защитить Украину, но не будет ресурсов, чтобы вернуть потерянные земли", - сказал он.

Диггинс отметил, что серия российских ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине за последние дни стала ответом на операцию ВСУ в Курской области. По мнению аналитика, Зеленский находится в очень сложном стратегическом положении, поскольку его расчет на то, что вылазка в Курской области поможет остановить продвижение ВС РФ в Донбассе, не оправдался.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, более 10 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей, из Курской области размещены в 200 ПВР в 31 регионе России.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 9,3 тыс. военнослужащих и 80 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.