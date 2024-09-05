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РИА Новости

Путин передал пожелания бойцам Тихоокеанского флота в зоне СВО

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин бойцам Тихоокеанского флота: боевые задачи они выполняют блестяще

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота обратил внимание на необходимость выполнения задачи обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

"В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются", - сказал Путин.

Он передал "самые лучшие пожелания" бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас "очень ответственные задачи".

"Все задачи будут выполнены", - сказал в ответ командующий ТОФ.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ТОФ
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