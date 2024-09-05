Лихачев: Индия и Китай интересуются проектом РФ по созданию АЭС на Луне

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Индия и Китай проявляют интерес к проекту создания на Луне атомной станции. Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

"Новое решение, которое нас просят реализовать, - это вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полмегаватта. <...> Кстати, с привлечением международного сообщества, этим сильно интересуются китайские наши партнеры, индийские. Мы пытаемся заложить несколько международных космических проектов", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание".