NYT: удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве деморализовал Украину

По данным газеты, атака на учебно-тренировочный центр ВСУ стала "одной из мощнейших" с начала специальной военной операции на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Удар российских сил по учебно-тренировочному центру ВСУ, расположенному в Полтаве, деморализовал украинцев на фоне отступления украинских военных в Донбассе. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

"Удар стал деморализующим" для Украины в то время, когда "ее войска отступают перед непрекращающимся наступлением России вдоль основного фронта в Донбассе", говорится в публикации. Отмечается, что атака на учебно-тренировочный центр ВСУ стала "одной из мощнейших" с начала специальной военной операции на Украине.

3 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские силы нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко, которое в настоящее время готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что при ударе военному училищу в Полтаве погибли несколько десятков украинских военнослужащих и около 600 получили ранения. Мосийчук добавил, что вина за произошедшее лежит в том числе на военном руководстве Украины, которое допустило такое скопление личного состава в одном месте. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело. Министр обороны Украины Рустем Умеров со своей стороны сообщал, что обстоятельства удара совместно с правоохранителями устанавливает также Главная инспекция Минобороны.