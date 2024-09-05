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Военное обозрение

«Показали значительную боевую эффективность»: представлен график поставок ВСУ немецких ЗРК IRIS-T SLM

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Источник изображения: topwar.ru

Германия намерена передать в общей сложности 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.

Четыре единицы [системы] уже поставлены, ожидается, что еще две будут отправлены до конца года, а оставшиеся шесть будут доставлены позднее

- пояснил источник изданию Reuters, называя ориентировочный график передачи ЗРК.

Кроме того, ведутся закупки ЗРК IRIS-T в интересах бундесвера: ВВС ФРГ получили первую из 6 заказанных систем.

IRIS-T SLM (наземного базирования средней дальности) представляет собой недавно разработанную немецкой оборонкой систему ПВО, предназначенную для поражения широкого спектра воздушных целей, в том числе самолетов, вертолетов, БПЛА и различных типов ракет.

IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км, высота уничтожения целей достигает 20 км. Система обеспечивает 360-градусный охват, способна обнаруживать, сопровождать и поражать несколько целей одновременно.

На Украине ЗРК IRIS-T показала значительную боевую эффективность. Она сыграла важную роль в перехвате различных типов ракет, включая баллистические и крылатые, а также беспилотников

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, возможна интеграция системы с другими украинскими платформами ПВО, такими как С-300 и «Бук-М1», что позволяет создавать многоуровневую сеть ПВО.

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