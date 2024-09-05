Киев через Польшу покупает китайские БЛА, несмотря на возражения производителя DJI

ЦАМТО, 4 сентября. Киев продолжает закупать дроны Mavic китайского производства через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей вопреки возражениям со стороны компании-производителя DJI.

Как сообщает "РИА Новости", из данных, доступных на украинском портале госзакупок Prozorrо, следует, что крупнейший контракт стоимостью более 391,5 млн. гривен (857 млн. руб.) на закупку дронов DJI был заключен между муниципальным отделом по безопасности горсовета Киева с компанией "УМО Украина". Поставщик должен был доставить 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E до 31 августа.

По информации с официального сайта "УМО Украина", она является дочкой польской компании "УМО", созданной в 1997 году и специализирующейся на поставке военной техники. Посты в соцсетях польской компании рекламируют, в том числе продукцию DJI.

Из публичных данных также следует, что компания "УМО Украина" поставляет дроны DJI для различных подразделений ВСУ, включая 25-ю воздушно-десантную бригаду, для которой она поставила 15 дронов DJI Mavic 3 Pro на сумму 1 млн. гривен. Для 103-й отдельной бригады территориальной обороны, "УМО-Украина" поставила 40 дронов DJI Mavic 3 Pro на сумму 2,8 млн. гривен.

Как отмечает "РИА Новости", помимо этой компании, среди поставщиков дронов китайского производителя фигурирует индивидуальный предприниматель Алина Остапенко, которая заключила контракт на поставку тысячи дронов DJI Mavic 3 Pro для 26-го дивизиона речного флота ВМС Украины на сумму 71,4 млн. гривен. На ее счету еще три контракта стоимостью более 10 млн. гривен каждый и семь контрактов стоимостью более 5 млн. гривен каждый с подразделениями ВСУ и госучреждениями.

Агентство напоминает, что китайская компания DJI в апреле 2022 года выразила жесткое несогласие с использованием своих дронов обеими сторонами конфликта и приостановила деятельность в России и на Украине. Летом 2023 года министерство торговли Китая ввело новые ограничительные меры по экспорту дронов, обязав компании получать разрешение от властей на поставки некоторых моделей и их компонентов. Ведомство запретило экспорт дронов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

В этом году китайские власти ужесточили экспортные ограничения на дроны, они вступили в силу 1 сентября.