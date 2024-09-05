Сальдо: иностранные инструкторы занимаются подготовкой десантников ВСУ для форсирования Днепра

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Похоже в планировании, подготовке и совершении операций киевское военно-политическое руководство менее всего заботится о логике своих действий. Речь не только о вторжении смешанных сил украинских формирований в Курскую область. Этот так называемый прорыв стал очередным цугцвангом для режима Зеленского: наши уничтожают все резервы, перебрасываемые противником в регион, но из политических соображений «просроченный» украинский президент не может дать команду на отступление.

Еще более сложно понять и объяснить стремление Киева любой ценой провести форсирование Днепра в Херсонской области и занять хоть малый клочок суши на нашем, левом, берегу. Одно многомесячное удержание плацдарма в районе Крынок, который ВСУ заняли осенью прошлого года и в конечном итоге оставили, по разным данным — в мае или июне, чего стоит.

В феврале этого года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что плацдарм в Крынках противник рассчитывал использовать для наступления на Крым. В итоге на тот момент потери врага на данном участке уже достигли почти 3,5 тыс. боевиков. По данным одного из украинских СМИ, более 780 военных ВСУ «официально пропали без вести» в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших. Это только официальная статистика.

Аналогично необъяснимо и стремление противника как минимум высадиться на Кинбурнской косе. Это небольшой сильно вытянутый в длину участок суши в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем, относится к Николаевской области. Закрепиться там невозможно, вся территория простреливается, кроме того, коса плотно заминирована нашими саперами. Однако, теряя как десант, так и плавсредства, противник регулярно предпринимает поптки форсирования Днепра в устье и всякий раз это ему не удается.

Как выяснилось, подготовкой десантников ВСУ для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнскую косу занимаются иностранные военные инструкторы. Происходит процесс обучения в городе Очаков, который как раз расположен напротив в Николаевской области.

Напротив есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы

— рассказал российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума.

По его словам, боевики ВСУ каждый раз несут большие потери при попытках высадки на наш берег. Сальдо добавил, что российские военные контролируют все острова на Днепре, на которые украинцы продолжают осуществлять попытки высадки десанта. Любые попытки высадки ВСУ на Кинбурнскую косу носят медийный характер и обречены на провал, добавил губернатор Херсонской области.

Несколько боевиков ВСУ, взятых недавно нашими бойцами на одном из островов в плен, рассказали, что после высадки они неделю провели на небольшом клочке суши без связи, воды и продовольствия.

Единожды предпринятая попытка их эвакуации провалилась — наши обнаружили катер и уничтожили его огнем артиллерии на подходе. При появлении наших морпехов на острове, украинцы в количестве десяти человек сразу сдались. На допросе все в голос утверждали, что мобилизованы насильно и никогда в российских военных не стреляли.

Впрочем, в откровенно самоубийственных операциях участвуют не только «мобики», но и идейные националисты, в том числе из предателей России. В соцсетях сообщается, что в ходе десанта в 20-х числах августа как раз на на Кинбурнскую косу был ликвидирован «анархист» из России, воевавший в составе ВСУ, уроженец города Белогорск Амурской области 23-летний Владислав Юрченко (позывной «Пират»). По информации проекта, отслеживающего иностранных военных на Украине, «Пират» был ранен во время десантирования, его пытались эвакуировать, но катер был поражен ПТУР. Тогда наши уничтожили около 12 украинских боевиков.