СП BrahMos Aerospace ведет переговоры с 12 странами о продаже крылатых ракет BrahMos

ЦАМТО, 4 сентября. Индийско-российское СП BrahMos Aerospace ведет переговоры и консультации с 12 странами о продаже крылатых ракет BrahMos, в том числе с Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Вьетнамом и Саудовской Аравией, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.

"Представители 12 стран ведут консультации или переговоры о возможности заключения контракта на закупку крылатых ракет BrahMos, среди них Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам и Саудовская Аравия и другие", – сказал собеседник агентства.

СП BrahMos Aerospace 28 января 2022 года подписало контракт с Министерством обороны Филиппин на поставку трех дивизионов противокорабельных ракетных комплексов BrahMos берегового базирования на сумму 375 млн. долл. Как отмечал ранее министр обороны страны, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и персонала, а также предоставление пакета интегрированной логистической поддержки.

В настоящее время портфель заказов СП BrahMos Aerospace составляет порядка 7,5 млрд. долл.