Эксперт рассказал об особенностях методики подготовки расчетов FPV для ВМФ РФ

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин отметил, что подготовка является важным моментом из-за особенностей вестибулярного аппарата человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подготовка FPV-пилотов для Военно-морского флота РФ включает несколько нюансов в связи с особенностями вестибулярного аппарата человека, рассказал ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«В ЦКБР разработано свыше 20 боевых сценариев применения боевых FPV-систем, каждый из которых требует особой подготовки пилотов. Один из этих сценариев создан специально для работы по морским целям, включая безэкипажные катера, как с берега, так и непосредственно с борта корабля. Специальная подготовка операторов БПЛА для флота — очень важный момент в силу особенностей вестибулярного аппарата человека. ЦКБР сотрудничает с ВМФ РФ, наш центр готовил специалистов-инструкторов, которые впоследствии начали обучение пилотов на базе учебных центров», — сказал Кузякин.

По его словам, зачастую операторы FPV-дронов сталкиваются с проявлениями морской болезни как на воде, так и на суше. «Мы впервые столкнулись с этой проблемой при подготовке FPV-пилотов для охраны подвижных колонн бронетехники и просто воинских колонн. Суть проблемы в том, что когда человек управляет дроном из движущегося транспортного средства, его начинает сильно укачивать. Даже когда сажаешь в машину специалистов, прошедших подготовку и имеющих неплохой опыт, при неровной езде с кочками и поворотами, FPV-пилота банально начинает укачивать и тошнить, если он в этот момент управляет дроном», — сказал Кузякин.

Тренировки для адаптации к качке

Специалист отметил, что особенности функционирования человеческого организма при управлении FPV-системами нуждаются в дополнительных исследованиях со стороны ученых. «При работе пилотов FPV на борту корабля у человека происходит рассинхрон вестибулярного аппарата: он погружен в полет и видит одну картинку, но при этом его тело подвержено боковым, качающим и вертикальным перегрузкам. Это интересное явление, которое, несомненно, еще требует исследований специалистов в области медицины и биологии человека», — подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин заявил, что при специальных тренировках человеческий организм адаптируется к этим условиям. «К примеру, в интернете есть видеозапись, на которой операторы управляют FPV-дронами на берегу Финского залива, сидя на качелях, и таким образом привыкают к качке. Такие тренировки очень важны, чтобы пилоты в море могли выполнять свою работу эффективно при качке и сильной нагрузке на вестибулярный аппарат. Мы использовали подобную практику при подготовке специалистов российских силовых ведомств, занимающихся охраной транспорта в движении. У ребят на море FPV-дроны также применяются из подвижных транспортных средств и проблема примерно соизмерима, только на суше перегрузки чуть резче и посильнее, потому что автомобиль движется быстро и при этом маневрирует», — уточнил специалист.

Гендиректор ЦКБР также рассказал, что применение FPV на флоте имеет несколько технических особенностей в силу ограничений объема пространства на боевом корабле. «Размещение боевого расчета с его оборудованием и личным составом, находящимся на постоянном боевом дежурстве, требует отдельного внимания и решения многих вопросов. Нельзя вот так просто в живой организм боевого корабля добавить новый боевой пост. Второй момент, это сама работа расчета. Легко летать, когда ты стоишь на открытом воздухе и даже несмотря на качку можно достаточно легко адаптироваться. Другое дело — в тесном отсеке корабля. Это еще больше нагружает вестибулярный аппарат», — заявил Кузякин.

Кроме того, специалист отметил, что при полете над водой оператору бывает сложно оценить высоту. «Часто пилоты чиркают воду. Над землей такой проблемы нет. Много ориентиров, которые предупреждают о приближении к земле. Над водой таких ориентиров, как правило, нет», — добавил он.