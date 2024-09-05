БРИКС или Евросоюз? Вот в чем вопрос (Sabah, Турция)

Sabah: Турции выгодно присоединиться к БРИКС

Подаст ли Турция заявку о членстве в БРИКС, задается вопросом автор турецкой газеты Sabah. Евросоюз держит Турцию "в зоне ожидания" уже 65 лет, в то время как экономическая привлекательность БРИКС продолжает расти, что вызывает серьезную обеспокоенность в ЕС и НАТО.

Будь вы на месте Турции, к какой группе вы бы присоединились? С одной стороны, G7, с другой – страны БРИКС. Заметьте, я не спрашиваю о членстве в ЕС. Потому что ответ известен. В 2029 году мы будем отмечать 70-ю годовщину своей заявки на членство в этой организации! Это очень волнительно... В конце концов наша заявка рассматривается уже 70 лет. Но, как бы то ни было, я опущу эту надоевшую всем нам тему.

Ответ на вопрос, который я задала вначале: "G7 или БРИКС?" – тоже не так прост. Мы живем не то время, когда можем, не задумываясь, выбрать членство в "Большой семерке", состоящей из семи экономик, считающихся наиболее развитыми в мире: США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Конечно, есть такая альтернатива, как БРИКС, основанный Бразилией, Россией, Индией, Китаем, к которому в 2010 году присоединилась Южно-Африканская Республика.

Обратимся к некоторым цифрам. По экономическому и демографическому весу БРИКС больше G7. Страны БРИКС, учитывая также присоединившиеся в этом году Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, составляют 46% мирового населения, тогда как страны G7 – менее 10%. Аналогичная ситуация и с национальным доходом. Если доля стран БРИКС в мировой экономике составляет 35%, то стран "Большой семерки" – 30%, и для семи развитых стран этот показатель, заметим, в дальнейшем будет снижаться. Ожидается, что в 2050 году доля стран G7 в мировой экономике уменьшится до 20%, а стран БРИКС, напротив, вырастет до 50%. В этой связи должна сделать важное напоминание: не так давно доля стран "Большой семерки" была на уровне 50%. На фоне столь аппетитной картины интерес к БРИКС, естественно, вырос. Если добавить доходы более чем 40 стран, которые официально подали заявки на членство в этом блоке, то его привлекательность, можно ожидать, возрастет еще больше.

Что же касается дня сегодняшнего, в финансовых кругах в течение некоторого времени говорилось о том, что Турция официально подаст заявку на присоединение к БРИКС. А накануне некоторые зарубежные источники информации сообщили, что Турция уже подала такую заявку. Позвольте мне коротко рассказать о том, что данный шаг может значить для нас и какими могут быть последствия.

С одной стороны, ЕС и Таможенный союз, с другой – НАТО, с третьей – БРИКС, состоящий из стран, с которыми США ведут политическую и экономической войну (извините, в отношении которых применяют эмбарго). Турция и сама является важным центром силы в регионе в силу своего экономического, военного потенциала и политического влияния. ЕС, хотя и держит нас у дверей в течение 65 лет, но не хочет и терять Турцию в такой ситуации или, по крайне мере, уступать ее странам БРИКС. Самый большой страх США и НАТО заключается в том, что БРИКС на следующем этапе эволюционирует в сторону военного блока. Учитывая это, любые контакты между БРИКС и Турцией станут козырем в наших руках в процессе членства в ЕС и отношениях с США.

Турция пока не сделала официального заявления о намерении стать членом БРИКС. Разумеется, это не означает, что данный вопрос не поднимается в ходе международных контактов и не рассматривается турецкой стороной. Кто бы что ни говорил, БРИКС, потенциально способный разработать самую серьезную инициативу, конкурирующую с долларом, занимает важное положение в мировой экономике и находится на пути к тому, чтобы стать альтернативным объединением в нынешнем мировом порядке. Также весьма интересен порядок принятия в члены. Участники объединения приводят перечень стран, чьи заявки они принимают. В настоящее время членами блока являются десять стран. Посмотрим, какие государства присоединятся в этом году. Турция? Официального объявления о заявке пока нет, но какой союз не захочет такого члена, как Турция? На ум приходит только один. Но не стану вновь возвращаться к вопросу 65-летней давности, вы и сами догадываетесь.

Автор статьи: Хюлья Гюлер (Hülya Güler)