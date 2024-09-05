В армии Нидерландов впервые за десять лет появится собственное танковое подразделение

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Правительство Нидерландов приняло решение возродить в армии страны танковое подразделение. Об этом говорится в отчете кабинета министров Королевства. Как подчеркивают местные СМИ, танковое войско появится в армии государства впервые за десять лет.

Создание этого подразделения, которое поможет Нидерландам выполнить целевой показатель НАТО по расходованию не менее 2% своего ВВП на оборону, обойдется в сумму от 260 до 315 миллионов евро в год

– отмечает издание NRC Handelsblad.

При этом подчеркивается, что основой танкового парка вновь создаваемого подразделения станут немецкие боевые машины Leopard 2, произведенные концерном Krauss-Maffei Wegmann.

В публикациях нидерландских СМИ не уточняется, какой будет структура нового подразделения. Будет ли это взвод, рота, батальон, полк или целая бригада – пока неизвестно. Ясно одно: Нидерланды, которые позиционируют себя чуть ли не самой демократичной страной Евросоюза, твердо встали на путь милитаризации, и намерены выполнять все рекомендации по расходам на оборону, которые им спускают США.

Стоит отметить, что о возрождении внутри своей армии танковых подразделений Нидерланды задумались еще в прошлом году. Как тогда сообщалось, к этому решению правительство страны подтолкнула специальная военная операция РФ на Украине. В Амстердаме вдруг неожиданно вспомнили, что в случае возможного противостояния с Москвой их солдатам не на чем будет ездить.

Напомним, еще в прошлом году сухопутные войска Нидерландов де-факто вошли в состав бундесвера. Хотя формально все три голландские бригады сохранили подчинение Министерству обороны страны. К тому же на бумаге для участия в совместных операциях с немецкой армией этим подразделениям требуется одобрение нидерландского правительства.