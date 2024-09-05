Войти
Военное обозрение

В армии Нидерландов впервые за десять лет появится собственное танковое подразделение

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Нидерландов приняло решение возродить в армии страны танковое подразделение. Об этом говорится в отчете кабинета министров Королевства. Как подчеркивают местные СМИ, танковое войско появится в армии государства впервые за десять лет.

Создание этого подразделения, которое поможет Нидерландам выполнить целевой показатель НАТО по расходованию не менее 2% своего ВВП на оборону, обойдется в сумму от 260 до 315 миллионов евро в год

– отмечает издание NRC Handelsblad.

При этом подчеркивается, что основой танкового парка вновь создаваемого подразделения станут немецкие боевые машины Leopard 2, произведенные концерном Krauss-Maffei Wegmann.

В публикациях нидерландских СМИ не уточняется, какой будет структура нового подразделения. Будет ли это взвод, рота, батальон, полк или целая бригада – пока неизвестно. Ясно одно: Нидерланды, которые позиционируют себя чуть ли не самой демократичной страной Евросоюза, твердо встали на путь милитаризации, и намерены выполнять все рекомендации по расходам на оборону, которые им спускают США.

Стоит отметить, что о возрождении внутри своей армии танковых подразделений Нидерланды задумались еще в прошлом году. Как тогда сообщалось, к этому решению правительство страны подтолкнула специальная военная операция РФ на Украине. В Амстердаме вдруг неожиданно вспомнили, что в случае возможного противостояния с Москвой их солдатам не на чем будет ездить.

Напомним, еще в прошлом году сухопутные войска Нидерландов де-факто вошли в состав бундесвера. Хотя формально все три голландские бригады сохранили подчинение Министерству обороны страны. К тому же на бумаге для участия в совместных операциях с немецкой армией этим подразделениям требуется одобрение нидерландского правительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 03:06
  • 4325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 02:16
  • 0
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 04.09 17:59
  • 1
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 04.09 17:09
  • 486
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.09 16:50
  • 2
Морской характер: каким получилось Нахимовское училище в Мариуполе
  • 04.09 14:06
  • 0
Польша-Украина: начало конца
  • 04.09 13:15
  • 2
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 04.09 12:57
  • 55
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 04.09 12:46
  • 99
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 04.09 12:32
  • 133
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 04.09 11:01
  • 1
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 04.09 10:51
  • 582
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.09 10:43
  • 1
Истребители JF-17, заказанные ВВС Азербайджана, будут оснащены турецкими ракетами
  • 04.09 09:53
  • 299
Космонавтика Илона Маска
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО