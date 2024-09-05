В Аргентину прибыл первый самолет БПА P-3C "Орион"

ЦАМТО, 4 сентября. На авиабазу ВМС Аргентины "Альмиранте Зар" в Трелью (провинция Чубут), 2 сентября прибыл первый из четырех заказанных из состава ВС Норвегии самолетов БПА P-3C "Орион".

Согласно изданию ВМС Аргентины Gaceta Marinera, самолет получит новый регистрационный номер 6-P-57. Как предполагается, остальные самолеты будут поставлены до конца 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года командование ВМС Аргентины заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) соглашение о покупке четырех самолетов БПА P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии. Стоимость продажи оценивается в 67 млн. долл. Помимо самолетов, закупка включает системы технического обслуживания, запасные части, принадлежности, испытательные стенды, которые будут доставлены из Норвегии на авиабазу ВМС "Альмиранте Зар".

Как планируется, три самолета P-3C будут применяться для ведения разведки на море, противолодочной и противокорабельной обороны, поддержки поисково-спасательных операций. Их средний налет составляет 17 тыс. летных часов, что означает возможность эксплуатации не менее 15 лет. Еще один P-3N предназначен для проведения поисково-спасательных операций и логистической поддержки.

Самолеты находились в США, и американское правительство дало согласие на их передачу третьей стороне. Пилоты ВМС Аргентины прошли обучение в США. Перед поставкой самолеты проходят техническое обслуживание и модернизацию в США, что позволит продлить срок их эксплуатации как минимум на 15 лет.

Как ожидается, P-3 усилят возможности разведывательной эскадрильи ВМС Аргентины, размещенной на базе "Альмиранте Зар". С 1997 года подразделение эксплуатирует приобретенные из состава ВМС США P-3B, требующие ремонта.

Официальная церемония приемки первого P-3C "Орион" состоится в середине сентября на авиабазе в Буэнос-Айресе в присутствии министра обороны Луиса Альфонсо Петри.