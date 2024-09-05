Войти
ЦАМТО

В Аргентину прибыл первый самолет БПА P-3C "Орион"

186
0
0
Источник изображения: Фото: Armada Argentina

ЦАМТО, 4 сентября. На авиабазу ВМС Аргентины "Альмиранте Зар" в Трелью (провинция Чубут), 2 сентября прибыл первый из четырех заказанных из состава ВС Норвегии самолетов БПА P-3C "Орион".

Согласно изданию ВМС Аргентины Gaceta Marinera, самолет получит новый регистрационный номер 6-P-57. Как предполагается, остальные самолеты будут поставлены до конца 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года командование ВМС Аргентины заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) соглашение о покупке четырех самолетов БПА P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии. Стоимость продажи оценивается в 67 млн. долл. Помимо самолетов, закупка включает системы технического обслуживания, запасные части, принадлежности, испытательные стенды, которые будут доставлены из Норвегии на авиабазу ВМС "Альмиранте Зар".

Как планируется, три самолета P-3C будут применяться для ведения разведки на море, противолодочной и противокорабельной обороны, поддержки поисково-спасательных операций. Их средний налет составляет 17 тыс. летных часов, что означает возможность эксплуатации не менее 15 лет. Еще один P-3N предназначен для проведения поисково-спасательных операций и логистической поддержки.

Самолеты находились в США, и американское правительство дало согласие на их передачу третьей стороне. Пилоты ВМС Аргентины прошли обучение в США. Перед поставкой самолеты проходят техническое обслуживание и модернизацию в США, что позволит продлить срок их эксплуатации как минимум на 15 лет.

Как ожидается, P-3 усилят возможности разведывательной эскадрильи ВМС Аргентины, размещенной на базе "Альмиранте Зар". С 1997 года подразделение эксплуатирует приобретенные из состава ВМС США P-3B, требующие ремонта.

Официальная церемония приемки первого P-3C "Орион" состоится в середине сентября на авиабазе в Буэнос-Айресе в присутствии министра обороны Луиса Альфонсо Петри.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Норвегия
США
Продукция
P-3 Orion
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 03:06
  • 4325
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.09 02:16
  • 0
О lend-lease'е. Не для Бандеростана, а для СССР в 1942-45.
  • 04.09 17:59
  • 1
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 04.09 17:09
  • 486
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 04.09 16:50
  • 2
Морской характер: каким получилось Нахимовское училище в Мариуполе
  • 04.09 14:06
  • 0
Польша-Украина: начало конца
  • 04.09 13:15
  • 2
На Украине разработали БТР «Хорунжий» на советском шасси
  • 04.09 12:57
  • 55
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 04.09 12:46
  • 99
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 04.09 12:32
  • 133
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 04.09 11:01
  • 1
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 04.09 10:51
  • 582
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.09 10:43
  • 1
Истребители JF-17, заказанные ВВС Азербайджана, будут оснащены турецкими ракетами
  • 04.09 09:53
  • 299
Космонавтика Илона Маска
  • 04.09 09:08
  • 0
Невоздержанность польского министра может дорого обойтись всему блоку НАТО