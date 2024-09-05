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Интерфакс-АВН

Песков: отказ Запада от диалога с РФ, провоцирование продолжения конфликта на Украине стали причинами пересмотра ядерной доктрины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Владивосток. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Отказ Запада от диалога с Россией, попрание ее интересов и провоцирование продолжения западными странами горячей фазы конфликта на Украине являются причинами решения Москвы о пересмотре ее ядерной доктрины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он пояснил, что "актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада".

"Это, первое, отказ от диалога с Российской Федерации, продолжение линии по наступлению на интересы безопасности и затем провоцирование продолжение горячей войны на Украине. Это не может не иметь последствия, и это все учитывается в Москве, анализируется, и это все ляжет в основу тех предложений, которые будут сформулированы", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил деструктивную роль США в вопросах европейской безопасности.

"Именно США являются запевалой в процессе провоцирования напряженности, именно США оказывают давление на европейские страны, используя, прежде всего, обязательства по североатлантическому альянсу, чтобы вынудить европейцев тратить больше денег, большую долю ВВП на военные цели, именно США потом получают экономические дивиденды от всей этой ситуации", - пояснил он.

По его словам, такая ситуация будет иметь далеко идущие негативные последствия.

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