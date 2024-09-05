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ТАСС

"Андроидная техника" опробовала управление роботом с задержкой, имитирующей лунную миссию

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Антропоморфный робот «Марфа»
Антропоморфный робот «Марфа».
Источник изображения: ЦПК

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш) (оба входят в Роскосмос) провела эксперимент с роботом Марфой. Команды оператора выполнялись с задержкой до четырех секунд, которая возможна при передаче данных с Земли на Луну и обратно, сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы с Центром подготовки космонавтов и с ЦНИИмаш проводили эксперимент, когда управляли роботом с задержкой до четырех секунд. Как раз эти задачи проводили для того, чтобы можно было сымитировать сигнал, поступающий с Земли на Луну и возвращение его обратно, и как человек может адаптироваться под эти условия", - рассказал Дудоров в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, испытания пройдены успешно. "Человек буквально через несколько минут хорошо адаптируется - движения становятся более медленными, но может достаточно хорошо взаимодействовать с различными объектами, "вселяясь" в этого робота", - добавил глава он.

Как сообщили в ЦПК в июле, космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин провели эксперимент по управлению роботом Марфой - "мобильным антропоморфным роботом, функционирующим автономно".

Тогда в Центре подчеркнули, что Марфу можно назвать наследником робота Федора, эксперимент с которым проходил на МКС в 2019 году. Результаты исследований с Федором были учтены специалистами НПО "Андроидная техника" при разработке Марфы - нынешний опытный образец способен собирать грунт. В своих "руках" в земных условиях она удержит до 5 кг груза, что эквивалентно 30 кг на спутнике Земли. Сейчас Марфа работает за счет батарей, которых хватает примерно на 2,5 часа, но в случае применения ее аналогов на Луне предполагается использование более мощных источников энергии, которые обеспечат бесперебойную автономную работу.

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