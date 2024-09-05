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ТАСС

В Бурятии разработали дрон-носитель "Буря-20"

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Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

Беспилотник способен поражать цели на дистанции более 70 км

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дрон-носитель "Буря-20", который вычисляет цели машинным зрением и атакует их FPV-дронами на дистанции более 70 км, разработан в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика НПК "Беркут" в кулуарах Восточного экономического форума.

"Беспилотник имеет взлетную массу 50 кг, может нести полезную нагрузку 15 кг, потолок высоты - 3 тыс. м. Основная камера эффективно работает с 2 км, она сама при помощи машинного зрения обнаруживает цель и передает оператору на принятие решение. Камера FPV-дрона (который транспортируется Бурей-20) подхватывает эту цель и атакует. В среднем система связи позволяет на 70 км от наземного пункта управления доставлять FPV-дроны. Если сбрасывать FPV с трех километров, он практически становится барражирующим боеприпасом, а так они могут удаляться от "беспилотника-транспортника" на 15 км. Дрон успешно прошел испытания на полигоне, мы выходим на мелкосерийное производство для дальнейших испытаний", - сказал собеседник агентства, уточнив, что финансовую поддержку оказывает правительство Бурятии. 

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